Seltenes Bornavirus : Von einem Tag auf den anderen wird Tom aus dem normalen Leben gerissen

Tom Tümmers hat Halluzinationen und wird im Januar ins Koma versetzt. Foto: Colourbox

Baesweiler Der 18-jährige Tom aus Setterich ist am Bornavirus erkrankt. Er kämpft – auch gegen die schwierige Diagnose, die in anderen Fällen fast immer tödlich geendet ist. Seine Mutter erzählt, wie sich das Leben der Familie verändert hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Günther von Fricken

Der 18-jährige Tom Tümmers ist topfit, lebensfroh und beliebt, aktiver Handballer, macht Krafttraining, joggt täglich zehn Kilometer. Nach dem Realschulabschluss am Berufskolleg Geilenkirchen hat er die Ausbildung bei der Bundespolizei vor Augen, seit einem halben Jahr ist der junge Mann aus Setterich mit seiner Freundin zusammen.

Doch dann nimmt sein Leben von einem Tag auf den anderen einen ganz anderen Verlauf. Tümmers wird innerhalb kürzester Zeit aus dem normalen Leben gerissen, er wird zum Pflegefall. Grund ist das Bornavirus, eine Krankheit, die wegen der geringen Anzahl bekannter Infektionen wenig erforscht ist. Tom Tümmers ist der erste Mensch aus Nordrhein-Westfalen, bei dem eine Infektion mit dem seltenen Virus nachgewiesen wird. Doch bis seine Ärzte dies herausfinden, dauerte es nach Ausbruch seiner Krankheit rund zwei Monate. Erst in der Tropen-Medizin findet man die Ursache seiner Symptome.

Halluzinationen und Koma

Doch der Reihe nach. Wegen seiner Grippesymptome, starken Kopfschmerzen, Schwindel und Fieber wird Tümmers im Januar ins Krankenhaus Linnich eingeliefert und drei Tage später, als sein Gesundheitszustand immer schlechter wird, nach Erkelenz verlegt. Tümmers hat Halluzinationen und wird schließlich ins Koma versetzt. „Das Erkelenzer Krankenhaus hat schnell reagiert und ihn ins Aachener Klinikum verlegen lassen. Wir haben uns natürlich größte Sorgen gemacht“, erinnert sich seine Mutter Sandra Tümmers. In Aachen, so sagt sie, wurden immer wieder Untersuchungen und Tests auf Viren vorgenommen, „und in der Neurologie hatte er wirklich die besten Ärzte“.

„Circa 80 Prozent der infizierten Tiere sterben innerhalb von vier Wochen nach Krankheitsbeginn“: Prof. Dr. Johannes Schiefer, Neurologe an der Aachener Uniklinik. Foto: MHA/Joerg Eicker - www.bildfenster.d

Dennoch wird erst im März – die Krankheit war im Januar ausgebrochen – über seine Antikörper das Bornavirus diagnostiziert. „Die Bornavirus-Infektion von Menschen ist grundsätzlich sehr selten. Pro Jahr werden zwischen zwei und sieben Erkrankungen bundesweit ans Robert-Koch-Institut gemeldet. Insgesamt liegen seit 1992 nur gut 40 Meldungen überhaupt vor“, sagt Prof. Dr. Simone Tauber von der Klinik für Neurologie an der Uniklinik Aachen.

Entsprechend wenig ist über die Krankheit bislang bekannt. Nach derzeitigem Wissensstand komme das Borna Disease Virus (BoDV-1), kurz Bornavirus, nur in der Feldspitzmaus vor, erklärt die Neurologin. Die Mäuse erkranken durch das Virus nicht, tragen es aber lebenslang in sich. Weil die Mäuse das Virus über Speichel, Kot und Urin ausscheiden, können sich andere Tiere, etwa Schafe oder Pferde, mit dem Bornavirus infizieren. „Circa 80 Prozent der infizierten Tiere sterben innerhalb von vier Wochen nach Krankheitsbeginn“, weiß Dr. Johannes Schiefer, ebenfalls Neurologe an der Uniklinik Aachen.

Und weil das Bornavirus nur von der Feldspitzmaus übertragen werden kann, sind Fälle bislang nur im Lebensraum der kleinen Nager dokumentiert, etwa in Bayern und Thüringen. Aus diesem Grund liegt im Fall von Tom Tümmers die Vermutung nahe, dass er bei einem Urlaub in Bayern im Sommer 2021 infiziert wurde. Wie das geschehen sein könnte, darüber rätseln die Experten noch. „Es ist noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen, wie sich der Mensch als Fehlwirt mit dem Virus infizieren kann. Es wird diskutiert, ob von Feldmäusen ausgeschiedene Borna-Viren eingeatmet oder verschluckt werden könnten“, erklärt Simone Tauber. Auch eine Übertragung durch Katzenspeichel könnte möglich sein, wenn die Katze eine mit Bornavirus infizierte Feldmaus gefressen haben sollte.

Sandra Tümmers erzählt, wie es ihrer Familie seit Toms Krankheit geht. Foto: MHA/Günther von Fricken

Ende März wird Tom Tümmers aus dem Koma geholt und macht zunächst bessere Fortschritte als erwartet. Er absolviert eine Reha in Meerbusch bei Düsseldorf. Aber es folgen schwere Rückschläge: Ein Herzstillstand im April, durch Hirnschäden entwickelte Spastik und Verkrampfungen an den Händen, eine abgeklemmte Arterie, als die inneren Organe nicht mit Blut versorgt wurden – all das, so sagt Toms Mutter, habe er gut weggesteckt und in diesen Monaten „gleich mehrere Schutzengel gehabt.“ Der Herzstillstand habe seine Entwicklung aber wieder um Jahre zurückgeworfen, im Juli kann er nach einen mehrwöchigen Aufenthalt im Aachener Klinikum in die Reha nach Meerbusch zurückkehren. „Tom hat bis heute wahnsinnig viel durchmachen müssen, aber er ist ein Kämpfer“, erzählt seine Mutter. Dass der Settericher überhaupt noch lebt, grenzt an ein Wunder. „Fast alle beschriebenen Erkrankungen endeten innerhalb kurzer Zeit tödlich“, sagt Neurologe Schiefer.

Tom Tümmers hat überlebt. Aktuell kann er noch nicht essen oder schlucken, er spricht noch nicht, aber antwortet durch Mimik und Gestik. Soweit es geht, beginnt er mit dem Laufen. „Tom muss jetzt alles wieder lernen. Sein Kopf ist da, er beginnt mit Hilfe von Tafeln zu lesen und zu rechnen. Er erkennt Menschen auf Bildern, aber er kann sich noch nicht äußern“, fasst die 49-jährige Sandra Tümmers den Zustand ihres Sohnes zusammen.

„Ich habe Dich lieb. Danke für alles.“ Diese Sätze schrieb Tom seiner Mutter aus der Reha. Foto: MHA/Günther von Fricken

Nach der Reha in Meerbusch wird Tümmers seit diesem Monat weiter therapiert. In Setterich lebt er in einer Intensiv-Wohngruppe für Beatmungs- und Tracheostoma-Patienten. „Unser Ziel ist es, dass Tom irgendwann nach Hause kommt und dort ein einigermaßen normales Leben führen kann. Darum kämpft er seit elf Monaten, und die Therapeuten und Logopäden geben alles, um ihn zurück in die Selbstständigkeit zu holen“, sagt Sandra Tümmers.

In der Intensiv-Wohngruppe in Setterich, so berichtet sie weiter, fühle Tom sich wohl, zumal er dort aus der Klinik-Atmosphäre herauskomme. Auch für den Alltag der Mutter ist die Wohngruppe im Heimatort eine große Erleichterung. „Das Leben spielte sich vorher zwischen den Fahrten nach Meerbusch und der Arbeit ab, zu Hause war ich kaum. Denn man möchte ja so viel wie möglich zu seinem Kind“, sagt Sandra Tümmers. Bis zu seiner Krankheit hatte Tom bei ihr und ihrem Lebensgefährten Marc Mertens gelebt. Und genau dorthin, so hofft sie, kehrt er bald zurück. „Das Schlimmste ist es, ihn nicht bei mir zu Hause zu haben. Er fehlt hier einfach. Und das macht mich fertig, das ist eine enorme seelische Belastung für eine Mutter“, sagt sie.

Sie selbst habe lange Zeit kaum geschlafen, nur geweint und Angst um ihr Kind gehabt. „Wenn keiner weiß, was wirklich los ist, macht dich das fertig“, erinnert sie sich an die Anfänge der Krankheit. Seit April arbeitet sie nun wieder bei der Firma Rieter in Übach-Palenberg und erfährt dort große Unterstützung von ihrem Chef und den Arbeitskollegen. Das tue ihr gut, Worte wie auch Umarmungen im Job oder von Freunden. Und die 49-Jährige ist glücklich darüber, wie viele Menschen am Schicksal ihres Sohnes teilhaben, ihm Genesungswünsche schicken oder einfach sagen, dass sie an ihn denken. „Das ist Wahnsinn, so viel Positives in der schwierigen Situation zu erfahren“, sagt Sandra Tümmers. Und sie ergänzt: „Die Ärzte ziehen den Hut vor Tom und sind stolz auf ihn. Wenn man bedenkt, was er alles schon überstanden hat. Ich weiß, es kann Rückschläge geben, aber er hat so viel geschafft.“ Die Ärzte, so ergänzt sie, haben aber nicht nur bei Tom beste Arbeit geleistet, sondern sich auch dafür interessiert, wie es ihr gehe. „Da ging die Menschlichkeit nicht verloren. Ich weiß nicht, wie ich genug danken kann“, betont sie.

„Die eigentlichen Schäden im Hirngewebe werden überwiegend durch das körpereigene Immunsystem verursacht“: Prof. Dr. Simone Tauber, Neurologin an der Aachener Uniklinik. Foto: MHA/Joerg Eicker - www.bildfenster.d

Wie es mit Tom Tümmers weitergeht, darüber können die Ärzte keine Prognose abgeben. „Es gibt bislang keine nachgewiesene effektive Therapie gegen das Virus“, betonen die Aachener Neurologen. Es scheine so zu sein, dass das Virus „lebenslang in den Nervenzellen des Gehirns bleibt, wenn man sich einmal infiziert hat“, erläutert Simone Tauber. „Die eigentlichen Schäden im Hirngewebe werden jedoch überwiegend durch das körpereigene Immunsystem verursacht, mit dem der Körper versucht, das Virus zu eliminieren.“ Daher verfolgen die Aachener Ärzte derzeit eine kombinierte Therapie. Über ein Virostatikum, also einen Virenhemmer, soll die Ausbreitung des Virus eingeschränkt werden. Zum anderen soll das Immunsystem dauerhaft medikamentös in Schach gehalten werden, damit es keine weiteren Schäden anrichtet.