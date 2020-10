Ausgebremst und angegriffen : Vier Verletzte nach Schlägerei unter Autofahrern

Ein Streit zwischen Autofahrern eskalilerte am Wochenende in Baesweiler völlig. Am Ende gab es vier Verletzte, ein beschädigtes Auto, einen eingezogenen Führerschein und mehrere Strafverfahren. Foto: Colourbox/Eugene Sergeev

Baesweiler Ein Streit an der Zapfsäule zwischen Insassen zweier Autos führte in Baesweiler zu einem haarsträubenden Ausbremsmanöver und einer Schlägerei. Am Ende gab es vier Verletzte, ein beschädigtes Auto und mehrere Strafverfahren.

Sonntagmittag kurz nach 13 Uhr führte ein Zwist an einer Tankstelle auf der Aachener Straße erst zu bösen Worten und kurze Zeit später zu einer Schlägerei auf offener Straße.

Ein 23- jähriger Autofahrer, unterwegs in Begleitung seines 15-jährigen Bruders, hatte am Sonntag gegen 13 Uhr „wohl nicht platzsparend vor einer Zapfsäule angehalten“, wie es Polizeisprecherin Petra Wienen am Montag formulierte. Als ein weiteres Auto ankam und dessen Insassen, zwei Männer im Alter von 25 und 54 Jahren, sich darüber beschwerten, kam es schon hier zu gegenseitigen verbalen Attacken.

Nach dem Tanken setzten beide Parteien ihren Weg in Richtung Setterich fort. Im Verlauf der Fahrt gefährdete der 54-Jährige dann mehrere unbeteiligte Autofahrer. Mit überhöhter Geschwindigkeit überholte er eine Autoschlange, nur um sich dann direkt vor das Fahrzeug der beiden Brüder zu setzen und dieses, und damit auch die folgenden Fahrzeuge, schlagartig auszubremsen.

Sodann stiegen der 54-Jährige und sein 25-jähriger Beifahrer aus und liefen zum Auto der Brüder. Während der 54-Jährige den Fahrer angriff, trat der 25-Jährige mehrfach gegen den Wagen, schlug die Beifahrerscheibe ein und prügelte anschließend auf den 15-Jährigen ein.

Erst als weitere Verkehrsteilnehmer beherzt eingriffen, konnten die Parteien auseinander gebracht werden und die Schlägerei, die sich bereits auf die Straße verlagert hatte, beendet werden. Alle Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.

Die Polizei hat nun Ermittlungen unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde beschlagnahmt.

(red/pol)