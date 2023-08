B 56 bei Puffendorf : Umgestürzter LKW führt zu Sperrung

Krankenhausseelsorger in Heinsberg : „Das Schwierigste an dem Job ist nicht das viele Sterben!“ In einem Krankenhaus entsteht mitunter viel Leid. Für die körperlichen Beschwerden sind die Ärzte da. Bei den inneren Problemen, den schwierigen Fragen, die aufkommen können, hilft der Krankenhausseelsorger. Ein Blick in dessen Arbeit.