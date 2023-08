Verkehr in Baesweiler : Mehr Sicherheit für den Schulweg entlang der Jülicher Straße

Die Jülicher Straße ist vor allem zwischen 7.30 und 8.30 Uhr ein hochfrequentierter Schulweg. Foto: MHA/Günther von Fricken

Baesweiler Aus der Querungshilfe an der Jülicher Straße soll ein Fußgängerüberweg werden, damit die Schülerinnen und Schüler sicherer zum Gymnasium gelangen können.

Morgens um halb 8: Hochbetrieb an der Jülicher Straße. Denn die Schülerinnen und Schüler machen sich auf den Weg zum Gymnasium oder nahe dem Kreisverkehr mit der B57 zur Friedensschule. An zwei Stellen haben sie aktuell dabei die Möglichkeit, einen Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) zu nutzen. An der Ecke Grabenstraße mit Schülerlotsen-Unterstützung. Mit einer dritten Querungshilfe, die in direkter Nähe zum Gymnasium gelegen ist, hat sich jetzt die Verkehrskommission beschäftigt.

Die Rede ist von der Überquerung in Höhe des Hauses Jülicher Straße 34. Hier handelt es sich allerdings nicht um einen Fußgängerüberweg, sondern lediglich um eine Querungshilfe, auf der man in der Mitte warten und Fahrzeuge passieren lassen kann. „Gegenüber einem Fußgängerüberweg ist die rechtliche Lage hier anders. Am Fußgängerüberweg müssen die Fahrzeuge anhalten und die Fußgänger über die Straße gehen lassen. An einer Querungshilfe hält ein Autofahrer insbesondere im Falle von Kindern zwar meist an, aber formell hat der Fußgänger keine Vorberechtigung“, erklärt der Beigeordnete der Stadt Baesweiler, Frank Brunner.

Die Situation soll sich nach Meinung der Verkehrskommission ändern, wenn am 12. September der nächste Ausschuss für Verkehr und Umwelt tagen wird. Die Verwaltung hat sich nach Worten Brunners die morgendliche Verkehrssituation bei mehreren Ortsterminen angesehen und kann ein starkes Verkehrsaufkommen sowie viele Querungen von Schülerinnen und Schülern – besonders in der Zeit von 7.30 bis 8.30 Uhr – bestätigen.

Nun machte sich auch die Verkehrskommission vor Ort ein Bild. „Konkret muss die Zahl von 200 Fahrzeugen und 50 Fußgängern in solchen Spitzenzeiten überschritten werden, dann kann aus der Querungshilfe ein Fußgängerüberweg werden“, so Frank Brunner. Und dies treffe an der Querung Höhe Jülicher Straße 34 zu. Dort, so hatte ein Vater eines Schulkindes gemeldet, sei es auch im Dezember vorigen Jahres zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Kind leicht verletzt worden sei.

Zur Vermeidung weiterer solcher Situationen regte er einen Fußgängerüberweg an, zumal die Zahl der aus Richtung Siegenkamp und Märchenviertel kommenden Schülerinnen und Schüler, die zum Gymnasium wollen, vor allem in den Morgenstunden groß sei. Der Umweg zum nächstgelegenen Fußgängerüberweg werde selten genutzt.