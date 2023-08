Schulung in Baesweiler : Seniorenlotsen sind die Wegweiser durch das Gesundheitssystem

Carla Blum, Tanja Froitzheim, Ulrich Tambornino und Saniye Kol (v.l.) stellten das Projekt Seniorenlotsen vor. Foto: MHA/Günther von Fricken

Baesweiler Ehrenamtler helfen älteren Mitmenschen als sogenannte Lotsen, schnell die richtigen Hilfsangebote zu finden, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Ein Angebot der Städteregion startet in Baesweiler.

Beruflich kommt Ulrich Tambornino aus der Behindertenarbeit. Das sei von Vorteil gewesen, als er die Pflege der Schwiegermutter seines Bruders übernahm, sagt der 67-jährige Rentner. Doch ihm fehlte Fachwissen. Da kam 2015 ein neues Angebot der Städteregion Aachen für ihn gerade richtig, denn damals wurden die ersten Seniorenlotsen geschult. „Optimal sind rund zehn Teilnehmer pro Kurs. Die Nachfrage war aber noch größer“, sagt Carla Blum von der Pflege- und Wohnberatungsstelle der Städteregion.

Dann kam die Pandemie, das Angebot pausierte. Zuletzt endete im Mai ein Lehrgang in Würselen, ab September ist Baesweiler an der Reihe. „Viele Seniorinnen und Senioren wissen nicht, wohin mit ihren Fragen. Da ist ein niederschwelliges Angebot wie die Seniorenlotsen, die mit Rat und Tat zur Seite stehen, dringend notwendig“, sagt sie weiter. „Lotse“ sei das richtige Wort für die zu leistende Arbeit.

Denn ähnlich wie Schülerlotsen seien die Seniorenlotsen Wegweiser – nur eben durch das Gesundheitssystem. Viele Angebote oder Anlaufstellen für ältere Menschen, fügt die Baesweiler Quartiersmanagerin Tanja Froitzheim hinzu, seien ihnen gar nicht bekannt. Da sei der Lotse der richtige Ansprechpartner und nach Worten von Angelika Breuer, Leiterin des Sozialamtes in Baesweiler, auch ein „Multiplikator, um an die Menschen heranzukommen“. Seniorenlotsinnen und Seniorenlotsen ersetzen aber keine professionelle Beratung, vielmehr ergänzen sie das bestehende Angebot und vermitteln Kontakte.

Meist sind die Ehrenamtler Menschen, die im Ort gut vernetzt und bekannt sind. Und die den direkten Kontakt und das Gespräch mit den Senioren suchen. Und die viel Gespür für deren Sorgen zeigen. Das, so wünscht sich Saniye Kol von der DRK-Integrationsagentur in Setterich, können gerne auch Menschen mit Migrationshintergrund sein, die dann ihre Landsleute erreichen können. Seniorenlotsen sind in den meisten Fällen, nach Worten von Carla Blum, Bürgerinnen und Bürger, die in ihrer als Rentner ein interessantes Aufgabenfeld finden. So wie Ulrich Tambornino, der aus Simmerath stammt.

„Das ist erfüllend und eine total interessante Tätigkeit. Ich habe immer gerne mit Menschen gearbeitet und kann das jetzt in der Funktion als Seniorenlotse wieder tun“, sagt er, der drei Klienten intensiv betreut. Zudem wird er häufig in seinem Heimatort auf der Straße angesprochen und kurz um einen Tipp gefragt. Da geht es zum Beispiel um die Frage, an wen er sich bei einem unausweichlichen Bad-Umbau wenden könne. „Hier ist eine Pflegestufe notwendig, damit sich der medizinische Dienst um das Thema kümmert“, weiß er. Bei einem anderen Klienten ging es um Hilfe bei der Krankheit Multiple Sklerose. „Es ist immer wichtig, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, denn oft ist die Hemmschwelle groß, über die eigenen Sorgen zu reden“, sagt Ulrich Tambornino, der mit seiner Arbeit auch Angehörigen das Leben mit den Senioren leichter machen möchte. Der 67-Jährige habe in Schulungen viele spezifische Dinge rund um Krankheiten, Demenz oder Hospiz erfahren und auch in Seniorenheimen hinter die Kulissen schauen können.

In Baesweiler wird die kostenlose Schulung mit acht Terminen zunächst in der Seniorenresidenz am CAP ab dem 4. September, immer montags zwischen 17 und 19.30 Uhr, angeboten. Organisiert wird sie von der Pflegeberatungsstelle der Städteregion in Zusammenarbeit mit der Anlaufstelle Baesweiler-West und dem Haus Setterich. So wird über den Umgang mit demenziell veränderten Menschen, das Wohnen im Alter sowie über die Möglichkeiten zu Entlastungs- und Hilfsangeboten informiert. Darüber hinaus werden Vorsorgetipps im Alter vorgestellt sowie Leistungen der Sozial-, Kranken- und Pflegekassen bei zunehmendem Hilfebedarf erläutert.