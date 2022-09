Feuer auf Recyclinghof : Rauchsäule über Baesweiler eingedämmt

Die Feuerwehr war vor Ort am Recyclinghof in Baesweiler und leitete die Löschmaßnahmen ein - mit Erfolg. Foto: Simone Thelen

Update Baesweiler Auf einem Recyclinghof im Baesweiler Norden ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr bekam die Lage in den Griff, eine Warnmeldung konnte aufgehoben werden.

Am Mittag bestand die Hauptaufgabe der Einsatzkräfte darin, den in Brand geratenen „riesengroßen Schrotthaufen“ mit Baggern und Radlagern auseinander zu ziehen. Nach Aussagen des Wehrchefs gab es nur einen einzigen Brandherd. Rund 100 Einsatzkräfte aus Einheiten der Stadt Baesweiler und der Städteregion waren laut Wehrführer Kettenhofen mit mehr als 20 Fahrzeugen im Einsatz. Der dauerte insgesamt sechs Stunden. Am Abend war noch eine Einheit als Wache vor Ort. Die Aufräumarbeiten werden wohl mehrere Tage in Anspruch nehme.