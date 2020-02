Kostenpflichtiger Inhalt: Streit zwischen zwei Familien in Baesweiler : Vor der Hochzeit mit Messer in Bauch und Arm gestochen

Er muss Licht ins Dunkel rund um einen blutigen Streit zwischen zwei Baesweiler Familien bringen: Richter Jürgen Beneking. Foto: dmp/Dagmar Meyer-Roeger

Aachen/Baesweiler Ein Paar aus Baesweiler will heiraten. Doch die Liaison endet Anfang 2018 in einem blutigen Streit zwischen den Familien. Was damals geschehen ist, wird seit Dienstag vor Gericht aufgearbeitet.