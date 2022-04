Bei Verkehrskontrolle : Polizei fasst drei mutmaßliche Drogendealer

Banknoten in kleiner Stückelung, Drogen und fünf Handys fand die Polizei bei den jungen Männern. Foto: Colourbox

Baesweiler Bei einer Verkehrskontrolle überprüft die Polizei in Baesweiler-Setterich einen Wagen mit drei jungen Männern. Die Indizien dafür, dass hier mit Drogen gehandelt wird, scheinen eindeutig.

Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr haben Streifenpolizisten Drogen in einem überpüften Wagen gefunden. Das Auto, besetzt mit drei jungen Männern im Alter von 22 bis 24 Jahren, war den Beamten in Setterich auf der Hauptstraße aufgefallen.