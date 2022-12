Probleme bei Zustellung : Nur alle zwei Wochen Post in Baesweiler Briefkästen

Eine Bestandsaufnahme vom 12. Dezember: Acht Briefe und andere Postsendungen, die mit etlichen Tagen Verspätung in Baesweiler bei den Eheleuten Frankls ankamen. Foto: Hans-Jürgen Frankl

Baesweiler/Nordkreis In den vergangenen Wochen hatte die Post offensichtlich erhebliche Zustellprobleme in Baesweiler, Alsdorf und umliegenden Orten im Nordkreis.

Hans-Jürgen Frankl ist für ein Konzert am 27. November eingeladen gewesen. Schade nur, dass die Einladung erst am 29. November im Briefkasten gelegen hat. Da war das Konzert schon zwei Tage vorbei. An diesem Dienstag war es nicht die einzige verspätete Sendung – insgesamt zählten Hans-Jürgen Frankl und seine Frau Sylvia mehr als ein Dutzend Briefe auf einen Schlag. Vorher erreichte die Eheleute in der Baesweiler Friedrichsstraße gut 14 Tage lang keine Post.

Gleiches Bild am 12. Dezember, einem Montag: erst lange keine Post, dann ein Haufen Briefe auf einmal. Und immer ist an den Briefköpfen erkennbar, dass die Dokumente viele Tage vorher abgeschickt wurden. Zwei Tage später, 14. Dezember, kam eine auf den 18. November datierte Rechnung an. In Baesweiler sind die Frankls mit dem Problem nicht allein, wie ein Facebook-Post vom 18. November zeigt.

Direkt an die Beschwerdestelle gewandt

In der Gruppe „Baesweiler Freunde“ schildert ein Mann, der in der Wohnsiedlung nahe dem Place de Montesson wohnt, er warte seit „mindestens zwei kompletten Wochen“ auf Briefe oder andere Schreiben. „Bei uns hängen teilweise Arztrezepte nun seit Ewigkeiten in der Zustellung (die ursprünglich mal dringend waren)“, ist zu lesen. Andere Mitglieder äußern ähnliche Beschwerden. Die Nachbarn der Frankls sind ebenfalls betroffen.

Hans-Jürgen Frankl und der Urheber des Facebook-Posts sagen außerdem, sie vermissen seit noch längerer Zeit die Werbeprospekte des Einzelhandels. „Ich hatte überlegt, mal den Postboten anzusprechen, wenn ich ihn sehe. Aber er ist mir leider nie begegnet“, sagt Frankl. Er und seine Frau haben sich Ende November telefonisch an die Beschwerdestelle der Post gewandt und nicht das Gefühl, „dass man uns nicht helfen wollte“. Man habe ihnen mitgeteilt, dass – wie erwartet – ein hoher Krankenstand der Post zu schaffen mache.

Die Frankls haben Glück gehabt, bislang keine Schreiben mit knappen Fristen zu spät erhalten zu haben. Zum Beispiel die Knöllchen-Post. Es hätte knapp werden können, die 14-tägige Zahlungsfrist einzuhalten. „Ich denke, es ist die hoheitliche Pflicht der Post, dass Briefe schnell zugestellt werden. Denn bei Fristen sind wir ja unter Umständen in der Beweispflicht, wenn ein Schreiben nicht rechtzeitig angekommen ist“, sagt Sylvia Frankl.

Das Problem der Sammelzustellungen nach etlichen Tagen kennt ein Freund des Ehepaares in Alsdorf ebenfalls nur zu gut. Er habe das Problem auch schon länger beobachtet, äußerte er gegenüber der Redaktion. Anfangs hatte er die Post noch nicht „in Verdacht“ und die entsprechenden Stellen bei wichtigen Sendungen angerufen und um Aufklärung gebeten. Bereits im Juli hatte unsere Zeitung über Zustellprobleme in Alsdorf berichtet.

Auf eine neuerliche Anfrage der Redaktion reagiert die Pressestelle der Post in Düsseldorf schnell. Binnen zwei Tagen liefert sie. „Wie in vielen anderen Bereichen der Gesellschaft kommt es derzeit auch bei uns zu deutlich mehr krankheitsbedingten Personalausfällen“, heißt es. „Auch wenn unsere Zustellkräfte ihr Bestes geben: Insbesondere in Baesweiler, punktuell auch an anderer Stelle im Norden der Städteregion Aachen, ist es aber trotzdem zu einer verzögerten Zustellung von Briefen gekommen. Dafür können wir nur um Entschuldigung und um Verständnis bitten.“

Was speziell Baesweiler und den Nordkreis angeht, sei die Post „bei der Briefzustellung wie im Paketbereich weitestgehend rückstandsfrei in die letzte Woche vor Weihnachten“ gestartet. Dafür hätten Ersatzkräfte gesorgt. Die offensichtlichen Probleme über offensichtlich mindestens mehr als einen Monat im Nordkreis habe indes nichts mit dem Umzug des Zustellstützpunktes Mitte des Jahres vom Alsdorfer Zentrum ins Gewerbegebiet Schaufenberg zu tun, betont Postsprecher Dieter Schuhmachers. Ursächlich seien ausschließlich die Personalausfälle.

Deswegen verneint die Post zudem einen Zusammenhang zwischen der verspäteten Zustellung und dem Plan des Unternehmens, künftig Portoaufschläge für Briefe, die möglichst zügig zugestellt werden sollen. Diesen Verdacht äußert der Bekannte der Frankls nach dem Motto: Man könne sich schon einmal an späte Sendungen gewöhnen. Die Presseabteilung umschreibt das erwähnte Vorhaben übrigens als „Wahlmöglichkeit für die Kunden“, ob ihre Briefe schnell ankommen sollen oder „ob sie etwas länger unterwegs sein dürfen“.