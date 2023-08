Neue Grundschule in Beggendorf : Die Dorfschule, die jetzt endlich wieder zum Dorf gehört

Im Flur können die Kinder auf Kissen sitzend in Gruppen lernen; in der Bildmitte: die stellvertretende Schulleiterin Natalie Keller. Foto: MHA/Günther von Fricken

Baesweiler Die Beggendorfer Grundschüler haben zum Wochenstart ihren Neubau bezogen. Wie hat sich der erste Tag in der neuen Umgebung angefühlt?

Vor der Beggendorfer Grundschule ging es zu Wochenbeginn besonders hektisch zu, Nervosität und Aufregung inklusive. Allerdings im positiven Sinne. War der Montag für alle Lehrkräfte sowie die Kinder der zweiten bis vierten Klasse der „Einschulungstag“, folgte der Dienstag für alle Erstklässler. Der Grund für diese vielen „Neulinge“: die Schule in unmittelbarer Nachbarschaft zur Kirche ist komplett neu errichtet worden. Zuvor – von Oktober 2018 bis Juni 2023 – waren die Beggendorfer Grundschulkinder vorübergehend in der Schule an der Grabenstraße in Baesweiler unterrichtet worden.

Noch bis Sonntagabend war im Neubau fleißig „gewuselt“ worden. Für die Lehrerinnen galt es, die letzten Detailarbeiten bei der Gestaltung der Räumlichkeiten vorzunehmen, nachdem der städtische Bauhof zuvor „ganze Arbeit“ geleistet und jede Menge Kisten und Kartons herangeschleppt hatte. Nun aber sind Natalie Keller – stellvertretende Schulleiterin der Grengracht-Schule und Ansprechpartnerin am Grengracht-Teilstandort Katholische Grundschule Beggendorf – sowie ihre Kolleginnen Wieteke Kannmacher, Michaela Jeandree, Susanne Sörries und Kerstin Bosten „einfach nur happy, dass es losgehen konnte.“ Die Baumaßnahme, so sagt Keller, ist abgeschlossen, jetzt gelte es, die Räume mit Leben zu erfüllen und „sie von den Kindern erobern zu lassen.“

80 Kinder, davon 27 Schulneulinge, sind nach ihren Worten genau der richtige Beweis dafür, dass es eine gute und richtige Entscheidung der Stadt gewesen sei, Beggendorf als Grundschulstandort zu erhalten. Diese 80 Kinder, die voller Vorfreude, Neugierde und Erwartung zu „ihrer“ Schule kamen, werden künftig in einer hochmodern gestalteten Schule unterrichtet.

Das gilt für das Gebäude, wie auch für das Innenleben. Während im Parterre zwei große Räume und eine Fläche für die Betreuung der OGS-Kinder zu finden sind, reihen sich auf der ersten Etage vier Klassenräume aneinander, unterbrochen durch Treppe und Aufzug, die dafür sorgen, dass die Schule barrierefrei ist.

Alle Klassenräume sind standardgemäß unter anderem mit digitalen Tafeln ausgestattet. Foto: MHA/Günther von Fricken

Die Klassen eins und zwei sowie drei und vier bilden jeweils einen Block, zu dem neben den Klassenräumen auch die Garderoben und eine Flex-Zone mit Tischen, Kissen und Büchern gehören. „Das Konzept sieht vor, dass die Kinder jederzeit aus ihrer Klasse herausgehen und diesen Bereich für Gruppenarbeiten oder eine kurze Ruhephase nutzen können“, erklärt Natalie Keller. Das mache etwa auch die Arbeit in kleinen Gruppen oder in Differenzierung möglich. Nach ihren Worten sei diese Form der Gestaltung in enger Absprache zwischen Architekten, Stadt und den pädagogischen Wünschen der Lehrkräfte entstanden.

Was auch für die Optik der gesamten Schule gelte, vom Fußboden über die Wände bis hin zu den Decken. „Alles ist warm und stimmig“ findet Natalie Keller. Und sie ist zudem begeistert von den technischen Möglichkeiten, die die neue Schule bietet und die der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung trage. Konkret bedeutet das: bei der Ausstattung wurden für jede Klasse digitale Tafeln vorgesehen, zudem gibt es Endgeräte für eine komplette Klasse, die flexibel eingesetzt werden können. Großzügig angelegt ist auch ein Bereich, der als Mensa oder Aula für Veranstaltungen, Aufführungen oder Feste genutzt werden kann.

Entscheidend aber sei, dass die Kinder sich in der Schule wohlfühlen. „Sie erleben die Schule nicht nur als Lernraum, sondern als Lebensraum, in dem sie mehr Stunden verbringen als zu Hause. Sie werden hier von 8 bis 16.30 Uhr lernen, aber auch chillen und in der OGS, die von sieben Kräften organisiert wird, essen, Sport treiben oder AGs nutzen“, sagt Keller.