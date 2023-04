Osterbrauch in Puffendorf : Mit den Klappern im Dorf unterwegs

Alexander Schröder, Thomas Schröder, Niklas Thom, Leon Niesen und Daniel Schmitz (v.li.) sind mit ihren Klappern unterwegs. Foto: MHA/Günther von Fricken

Baesweiler In Puffendorf macht man sich Karfreitag lautstark auf den Weg. Der Brauch des Klapperns wurde von Generation zu Generation weitergegeben.

Karfreitag kurz vor 6.30 Uhr in Puffendorf. Noch herrscht hier so früh am Morgen Ruhe auf den Straßen. Doch das wird sich – wie schon seit über 70 Jahren – schnell ändern. Denn für 6.30 Uhr haben sich junge Menschen verabredet, die für ganz schön laute Geräusche im Dorf sorgen werden. Denn sie alle sind mit Klappern – das sind Lärminstrumente aus Holz – ausgestattet. Wie schon ihre Eltern und Generationen zuvor werden sie in der frühen Morgenstunde und später zu drei weiteren Uhrzeiten durch das Dorf ziehen. Und das Ganze nicht nur mit den Klappern in der Hand, sondern auch im Takt der Klappern singend, je nach Tageszeit verschiedene, althergebrachte Texte auf Puffendorfer Platt, die sie in den Tagen zuvor auswendig gelernt haben.

„Diese Tradition wurde schon über viele Jahrzehnte von Generation zu Generation weitergegeben“, erzählt Thomas Schröder. Der 45-Jährige war zuletzt gemeinsam mit Daniel Schmitz (38) der Anführer der Gruppe. In diesem Jahr sind sie als Unterstützer weiterhin mit dabei, die Leitung übernehmen zwei Jüngere, damit die Tradition weiterleben kann. „Das ist für uns selbstverständlich, das ziehen wir durch“, sind sich der 16-jährige Leon Niesen und der 15-jährige Niklas Thom einig. Schon mit fünf Jahren waren sie beim Klappern mit dabei und sie freuen sich, dass die Zahl der Mitstreiter auch in diesem Jahr wieder groß sein wird. Rund 30 Kinder, Jugendliche und Erwachsene – teils als Begleiter, teils ebenfalls klappernd – werden an den Ostertagen in Puffendorf unterwegs sein. Ursprünglich waren es die Messdiener, die diese Tradition mit Leben erfüllten. Als deren Zahl jedoch immer kleiner wurde, übernahm die Schützen-Jugend, die aktuell 19 Mitglieder zählt, die vorösterliche Aufgabe.

Mit dem Klappern – in anderen Teilen Deutschlands als Rasseln oder Ratschen bekannt – pflegt man in Puffendorf eine Tradition, die in unserer Region einzigartig ist. Was aber hat es eigentlich damit auf sich? „In katholisch geprägten Gegenden ist der Brauch des Klapperns bekannt. Beim Brauch des Klapperns ziehen Kinder mit Lärminstrumenten aus Holz in der Karwoche durch die Dörfer. Ab dem Abend des Gründonnerstag, genauer: ab dem Gloria in der Messe am Gründonnerstag, schweigen die Kirchenglocken. Der Legende nach fliegen sie nach Rom zur Beichte. Gemeint ist jedoch: Das festliche Glockengeläut ist nicht angemessen beim traurigen Kreuzestod und der Grabesruhe Jesu Christi. Um an die Gebetszeiten zum Angelus zu erinnern beziehungsweise zur Messe zu rufen, ziehen die Kinder zu den jeweiligen Zeiten mit Klappern durchs Dorf“, beschreibt Daniel Schmitz die Geschichte, die hinter dem beliebten Brauch steht.

„Je nach Größe und verwendetem Holz sind die Klappern nicht zu überhören, auch bei geschlossenen Fenstern“, ergänzt Thomas Schröder. Die Kinder aus dem Dorf, Mädchen und Jungen ab Kindergarten oder Schulalter, gehen am Gründonnerstagabend, am Karfreitagmorgen, -mittag, -nachmittag und -abend klappernd durchs Dorf und sammeln bei den rund 130 Haushalten Geld ein, das dann wieder für die Kinder in Puffendorf eingesetzt wird, und zwar zur Gestaltung eines Kinderfestes, das in diesem Jahr am 29. April im Vereinsheim stattfinden wird.

Am Morgen vom Karsamstag geht es dann nochmals früh durchs Dorf und um 10 Uhr gehen dann alle, diesmal ohne Klappern, mit Bollerwagen durch die Straßen und klingeln an jede Haustüre und sammeln Ostereier und Süßigkeiten ein, die dann nachher unter allen Kindern zur Belohnung aufgeteilt werden.

Mit solchen Klappern macht man sich in Puffendorf auf den Weg. Foto: MHA/Günther von Fricken

Wenn sich die Gruppe ab Gründonnerstag wieder auf den Weg macht, dann werden neben den alten Klappern auch einige neue zum Einsatz kommen. „Früher hat ein ortsansässiger Schreiner die Klappern gemacht, jetzt haben handwerklich Begabte einige gebastelt“, berichtet Daniel Schmitz. Gerne würde man auch auf alte Klappern zurückgreifen, die Familien noch in ihrem Besitz haben und zur Verfügung stellen würden, damit genügend Klappern für alle da sind, die mitmachen möchten.

Viele der alten, noch heute genutzten Klappern, so weiß Thomas Schröder, wurden schon vor über 40 Jahren von den Eltern oder Großeltern der jetzigen „Klapper-Kinder“ genutzt. Daran erinnern Namen, die in die Holzteile eingraviert sind. Vielleicht werden eines Tagen dort auch die Namen von Leon oder Niklas zu lesen sein, die nicht nur die Leitung der Aktion übernehmen, sondern auch mit Riesenfreude dabei sind. „Das macht einfach Spaß, wenn es losgeht. Hinzu kommt, dass wir es als unsere Pflicht betrachten, die Tradition fortzuführen“, erklären sie. Rund eine Stunde, so sagen sie, sind sie bei jeder Runde durch das Dorf unterwegs. Ein gewisser Ehrgeiz, am Ende möglichst viele Ostereier mit nach Hause zu nehmen, ist auch heute noch da. „Wer damit belohnt wird, muss sich aber auch an feste Regeln halten“, wissen die beiden Jugendlichen. Konkret heißt das: Wer zum Beispiel absichtlich falsch singt oder andere mit der Klapper haut, bekommt am Ende der Aktion am Samstag Eier oder Süßigkeiten, die von den Bürgern mehr und mehr gespendet werden, abgezogen.

Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte das Klappern im vorigen Jahr wieder stattfinden und momentan laufen die Vorbereitungen für die diesjährige Aktion. „Stress mit den Puffendorfern wegen der frühen Uhrzeit, zu der sie unterwegs sind“, so erinnert sich Daniel Schmitz, habe es noch nie gegeben. Im Gegenteil.