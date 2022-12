Jahresrückblick : Menschen und Themen des Jahres 2022 in Baesweiler

Konnte schon vor der geplanten Fertigstellung wieder für den Verkehr freigegeben werden: der Baesweiler Omnibusbahnhof. Foto: MHA/Günther von Fricken

Baesweiler Der Omnibusbahnhof ist fertiggestellt und die Vereinswelt startet wieder durch. Zudem wurden in der Stadt sportliche Akzente gesetzt. Das und mehr bewegte Baesweiler im Jahre 2022.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Günther von Fricken

Omnibusbahnhof fertiggestellt: Die Verkehrsfläche am Zentralen Omnibiusbahnhof (ZOB) konnte weit vor dem ursprünglich angedachten Bauende bereits am 14. Februar wieder für den öffentlichen Straßenverkehr freigegeben werden. Seit dem Februar 2021 war die Baumaßnahme in Angriff genommen worden. „Der Bushof wurde enorm aufgewertet. Davon profitieren unsere Fahrgäste, aber auch unsere Fahrerinnen und Fahrer, die die Haltestellen leichter anfahren können“, so Aseag-Pressesprecher Paul Heesel.

Aus der Ukraine geflüchtet: Es war eine wahre Odyssee, die hinter Vian Chan und ihrer Mutter Thi Nguyen lag: 16 Tage waren die beiden aus der Ukraine stammenden Frauen unterwegs, ehe sie in Baesweiler ankamen. „Nur mit dem Nötigsten, gepackt in einen Rucksack und eine Tasche“, so erinnert sich Chan, habe ihre Flucht aus Kiew begonnen. Im Mai fanden sie bei Familie Plum eine neue Heimat. Viele Bürger haben sich hier für Flüchtlinge engagiert, sei es in der Flüchtlingshilfe, bei der Wohnungssuche oder beim Benefiz-Konzert im August.

Windkraftanlagen als Einbruchsziel: Die Täter müssen hochprofessionell vorgegangen sein, als sie im März oder April und im Mai in gleich vier Windkraftanlagen zwischen Baesweiler und Siersdorf einbrechen. Denn durch potenzielle Lichtbögen ist das Betreten ein lebensgefährliches Unterfangen. Zudem machen sich die Täter offenbar überregionale Störungen in der Satellitentechnik zunutze, durch die keine überwachende Verbindung zwischen den Anlagen und ihren Betreibern besteht. Pro Anlage werden rund 450 Meter Kupferkabel gestohlen, in Summe also etwa 1800 Meter.

Gewerbeverband geht neue Wege: Der Gewerbeverband Baesweiler geht neue Wege und hat sich 2022 besondere Events einfallen lassen. So war beim Stadtfest „In Baesweiler sind die Löwen los“ der „Star Wars“-Stammtisch Aachen in Baesweiler zu Gast und hat die Charity-Aktion zu Gunsten der Kinderkrebshilfe unterstützt. „Unser Fest im Mai mit verkaufsoffenem Sonntag ist unser Event mit den meisten Aktionen in der Stadt“, sagt Gewerbeverbands-Vorsitzender Ralf Schmitz. Statt des über viele Jahre etablierten Weihnachtsmarktes gingen die Baesweiler Händler auch im Dezember neue Wege. Zum ersten Mal fand das „Weihnachtsfest“ mit drei Aktionsbereichen am Alten Stadtbrunnen, am Kirchplatz und am Löwenplatz statt. Überall dort gab es weihnachtliche Aktionen, ein Konzept, das von der Baesweiler Bevölkerung sehr gut angenommen wurde.

Viele Aktionen für die Jugend: Nicht nur beim Lach-Möwen-Löwen-Tag am Baesweiler Kirchplatz war im Rahmen der Woche der Jugend gute Unterhaltung angesagt. Starkes Engagement wurde kurz vor dem Ferienstart im Juni auch bei Angeboten in der Stadtbücherei oder dem Lucky-Leo-Fußballcup honoriert. Im September folgte noch das DJ-Event am CAP. Weniger erfolgreich allerdings war im November die Auftaktveranstaltung zur Fortentwicklung der Jugendbeteiligung, die das Jugendparlament ablösen sollte. Es kam nur ein einziger Interessent.

Werder-Profi aus Baesweiler: Für Mio Backhaus war 2022 ein unvergessliches Jahr. Mit dem Team von Werder Bremen stieg der 18-Jährige, aus Baesweiler stammende Torwart im Juni in die Bundesliga auf – und er unterschrieb einen Profi-Vertrag. Zudem ist er der Torwart der deutschen U18-Nationalmannschaft und möchte sich nach dem Abitur jetzt als Profi weiterentwickeln. Jedoch nicht ohne so oft wie möglich seine Freunde in Baesweiler zu besuchen, die ihm sehr am Herzen liegen.

Kunstrasen für Concordia: In Oidtweiler wurde am 10. September der neue Kunstrasen-Platz eingeweiht. Concordia-Vorsitzender Bode Springmann zeigte sich der Stadt gegenüber dankbar, dass sie den Wunsch des Vereins mitgetragen habe und umsetzte. Er sagt: „Das ist Concordias Zukunft. Denn ein Kunstrasen zieht auch mehr Jugendliche und neue Spieler an als zuvor der alte Rasenplatz.“ Um den Eigenanteil von 75.000 Euro zu stemmen, verkaufte die Concordia virtuelle Parzellen an Sponsoren und Unterstützer.

Aktivurlaub und Sport im Park: Endlich wieder in gewohnter Form: Der Aktivurlaub in Baesweiler war in den ersten beiden Wochen der Sommerferien eine feste Adresse in Sachen Sommerfreizeit für alle Altersklassen. Wieder wurde viel geboten, vom Tischtennis über Radtouren, Walking, Gesundheitskurse und vieles mehr. Über 150 Angebote, davon 50 für Kinder und Jugendliche, gab es unter dem Slogan „Gesundheit, Fitness und Spaß“. Und nach den Sommerferien gab es gleich noch einen Nachschlag an sportlichen Freizeitangeboten, denn auch „Sport im Park“ hat sich in Baesweiler etabliert.

Ex-Bürgermeister Plum verstorben: Der langjährige ehrenamtliche Bürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Baesweiler, Hans Plum, ist im März im Alter von 90 Jahren gestorben. Als „bürgernah, bodenständig, hilfsbereit, immer ansprechbar und freundlich jedem Bürger gegenüber“, schätzte ihn der ehemalige hauptamtliche Bürgermeister Dr. Willi Linkens. Immer sei Plum, von Hauptberuf Landwirt, den Bürgern gegenüber freundlich und gut gelaunt gewesen.