Mit Geld geflohen : Mann überfällt Baesweiler Supermarkt

Baesweiler An der Baesweiler Burgstraße wird am Freitagabend kurz vor Ladenschluss ein Supermarkt überfallen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am vergangenen Freitagabend gegen hat ein unbekannter Mann einen Supermarkt in der Burgstraße in Baesweiler überfallen. Der Täter bedrohte eine Kassiererin mit einem vorgehaltenen Messer und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Anschließend floh er mit dem erbeuteten Geld aus dem Laden in unbekannte Richtung. Über den geraubten Betrag gab die Polizei keine Auskunft.