Was macht eigentlich Baesweilers Ex-Bürgermeister? : Langeweile kennt Willi Linkens immer noch nicht

Sportlich, sportlich: Dreimal in der Woche zieht der Baesweiler Alt-Bürgermeister Dr. Willi Linkens im Freizeitbad an der Parkstraße seine Bahnen. Foto: MHA/Karl Stüber

Baesweiler 35 Jahre war er für die Geschicke Baesweilers verantwortlich, bei den jüngsten Wahlen trat er nicht mehr an. Was macht Dr. Willi Linkens denn jetzt so mit seiner Freizeit?