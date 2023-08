Hobbyzüchter in Baesweiler : Wie aus dem Biergarten der „Alten Post“ ein Bienengarten wurde

Baesweiler Jorge Marques aus Baesweiler hat ein neues und sehr platzintensives Hobby: Er ist Imker. Wo er eine eigene Wildwiese angepflanzt und hat und was daraus geworden ist.

„Biergarten“ steht auf einem Schild an der Holzhütte hinter der ehemaligen Gaststätte „Zur alten Post“ in Floverich. Doch einen Biergarten gibt es hier schon lange nicht mehr. Genauer gesagt, seitdem die Gaststätte 2016 ihre Pforten schloss. Das Schild aber ist geblieben, und es könnte eigentlich in einen „Bienengarten“ umbenannt werden. Denn Jorge Marques hat sich rund um die Hütte einen lange gehegten Wunsch erfüllt und eine Bienenzucht gestartet. Bislang war das am Platzmangel gescheitert. Mit dem Umzug des Pflegedienstes, den er zusammen mit seiner Frau leitet, von Baesweiler nach Floverich in die Räume der ehemaligen Gaststätte hat sich das aber geändert. Es boten sich neue räumliche Möglichkeiten, damit Marques nicht nur „im Herzen“ Imker sein konnte, sondern tatsächlich zum Hobby-Imker werden konnte.