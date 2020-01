Cannabis entdeckt : Hanfplantage mit rund 800 Pflanzen ausgehoben

Baesweiler Die Polizei hat am Montagnachmittag in Baesweiler eine große Cannabis-Plantage ausgehoben. Über 800 Pflanzen von „besonderer Qualität“ entdeckten die Polizisten dabei. Die Ermittlungen laufen.

Nach Anruf eines Baesweiler Bürgers in der Lokalredaktion teilte die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aachen auf Nachfrage mit, dass man im Gewerbegebiet in einem alten Industriegebäude an der Wilhelm-Röntgen-Straße fündig geworden sei. Der Hinweis sei aus der Bevölkerung gekommen. Der Geruch sei wohl aufgefallen.