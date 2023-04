Stadtentwicklung in Baesweiler : Geschäftsleute am zentralen Busbahnhof sind mittlerweile frustriert

Verkehrsführung geändert: Und nicht nur das, am ZOB (Zentraler Omnisbusbahnhof) „In der Schaf“ in Baesweiler hat sich noch einiges mehr verändert. Nicht zum Vorteil für die Geschäftsleute vor Ort, sagen diese. Foto: MHA/Thomas Vogel

Baesweiler Falschfahrer, Falschparker, Strafzettel, Kundenfrust: Diese Melange am umgestalteten Zentralen Omnisbusbahnhof in Baesweiler schmeckt Laden- und Restaurantbetreibern gar nicht.

Es ist noch kein ganzes Jahr vergangen, seit der Zentrale Omnisbusbahnhof (ZOB) in Baesweiler umgebaut wurde. Inzwischen haben die Anrainer – vornehmlich die Geschäftsleute mit Läden an der Straße „In der Schaf“ – Erfahrungen gesammelt. Damit, wie der Umbau von Kunden angenommen wird. Damit, wie er sich auf ihr Geschäft auswirkt. Vor allem Frust hat sich breit gemacht, das ist deutlich zu spüren. Ein Besuch am ZOB und warum 50 Euro vor Ort eine ganz besondere Rolle spielen.

Die Polizei sehe man recht häufig, seit das Areal umgebaut wurde, sagt Le Phuong Truong, Inhaberin des Asia Imbiss „Golden Wok“ in der Hausnummer 8. Sie ist erst an diesen Standort gezogen, als der Umbau bereits vollendet war. Dennoch ist ihr aufgefallen, dass rege kontrolliert wird. Es scheint sich zu lohnen, seit die Verkehrsführung an dieser Stelle grundlegend verändert wurde: Aus „In der Schaf“ wurde eine Einbahnstraße für den Individualverkehr, Busse dürfen nach wie vor in beide Richtungen unterwegs sein, die Bushaltestellen wurden mit üppigem Platz neu angelegt. Insgesamt haben sechs Busse – drei je Seite – gleichzeitig Platz. Parkplätze fielen dafür weg.

Seit Januar dürften auch auf der Fläche gegenüber ihres Ladens nur noch Besucher des Ärztehauses parken, berichtet Phuong. Ein großes Schild weist darauf hin. Parken – für die Geschäftsleute ist es das Thema vor allen anderen. Zugegeben, das ist es oft und an vielen Orten, ja. Aber bevor Außenstehende mit den Augen rollen: Es hat einen triftigen Grund.

Le Phuong Truong, Betreiberin des Asia Imbiss „Golden Wok“ am ZOB, hört von Kunden oft, dass Parkplätze fehlen, sieht oft, wie Autos gegen die Einbahnstraße fahren oder auf dem Busstreifen halten. Foto: MHA/Thomas Vogel

Den kann Bernd Gerhards, Gründer von Schreibwaren Gerhards, Hausnummer 14, ganz nüchtern mit Zahlen beschreiben: Während der Umbauphase des ZOB brach sein Umsatz um 25 Prozent ein. Nach Fertigstellung hat sich aber nicht etwa eine Normalisierung eingestellt. Der Umsatz ging noch einmal um 10 Prozent zurück. Der Grund: „Wenn für Kunden eine Zeitung statt 1,20 plötzlich 51,20 Euro kostet, dann kommen die nicht mehr."

Gerhards spricht von den Kunden, die kurz vor dem Laden halten, hineinspringen, um die Zeitung zu kaufen, und kurz darauf draußen einen Strafzettel am Wagen finden. Was früher funktionierte, weil es „In der Schaf“ ein paar Stellplätze für Autos gegeben habe, endet heute nicht selten auf die beschriebene Weise. Die Beobachtung von Phuong bestätigt Gerhards: „Die Polizei steht alle Nase lang hier, kontrolliert und nimmt den Leuten richtig viel Geld ab.“ Sogar der Postbote, der Pakete bei Gerhards abholen wollte, habe ein Ticket kassiert. „Wenn das so weiter geht, verliere ich noch meine Poststelle.“

Ersatzhaltestellen Schilder als „Handhabe gegen Falschparker“ Die Ersatzhaltestellenschilder kommen Verkehrszeichen gleich, die das eingeschränkte Halteverbot regeln. Foto: MHA/Beatrix Oprée Noch einige Monate, möglicherweise bis Anfang 2024, werde es dauern, bis die avisierten elektronischen Fahrplananzeigen am ZOB installiert werden. Die Ausschreibung dafür laufe gerade, sie erfolge aus wirtschaftlichen Gründen für mehrere andere Kommunen gleichzeitig, wie Aseag-Sprecher Paul Heesel auf Anfrage mitteilt. Unterdessen regeln mehrere Ersatzhaltestellenschilder das eingeschränkte Halteverbot am ZOB, „sie kommen Verkehrszeichen gleich und sind eine Handhabe gegen Falschparker“, sagt Heesel. So dürfe man an Haltestellen maximal drei Minuten halten, um zum Beispiel jemanden aussteigen zu lassen, dabei aber Busse nicht behindern – und das Fahrzeug müsse jederzeit wegfahren können: „Halten, um kurz einzukaufen, wäre also schon Parken.“ Auch für die langen Busbuchten gibt es einen Grund: „Sie sind insbesondere dafür da, dass Busse die Haltestellen richtig anfahren können; das heißt so anfahren, dass zwischen Bus und Haltestelle kein Spalt mehr ist“, erklärt Heesel. „Nur so können vor allem Menschen mit Rollator oder Rollstuhl oder anderweitig Mobilitätseingeschränkte die Busse gefahrlos nutzen.“ Die roten Fahrkartenautomaten, die bereits installiert sind, sollen spätestens Ende April zur Verfügung stehen, noch gebe es Regelungsbedarf seitens des IT-Dienstleisters.

Das Phänomen haut vielen Geschäftsleuten ins Kontor. Auch sie verzeichnen aufgrund fehlender Parkplätze weniger Kunden, ergo weniger Umsatz. Umsatzeinbrüche dieser Größenordnung aber gehen an die Substanz und können auf Dauer existenzgefährdend sein. In die Zukunft blickt Gerhards, der das Geschäft inzwischen an seine Tochter Ines Gerhards weitergegeben hat, deshalb mit großer Sorge. Vorschlag und Appell zugleich: Kurzparken an den Bushaltestellen erlauben. So, wie es an der Aachener Straße vor einem Kiosk bereits gehandhabt werde. Platz für die Busse bliebe auch dann noch ausreichend, sagt Gerhards.

Bernd Gerhards, Gründer von Schreibwaren Gerhards am ZOB, verzeichnet durch den Bau und die neue Gestaltung des Areals vor seinem Geschäft deutliche Umsatzeinbußen. Foto: MHA/Thomas Vogel

Denn das Areal sei für das Ausmaß der Nutzung überdimensioniert, erzählen die Geschäftsleute. Morgens sei Betrieb, weil Schülerinnen und Schüler sich mit dem Bus auf den Weg zur Schule, andere zur Arbeit machten. Ab mittags aber sei wenig los, stünden kaum noch Menschen an den Haltestellen.

Viel Geld hat Abdulaziz Tosuncuk in sein neues Restaurant investiert: Doch dann kamen Corona und schließlich die monatelange ZOB-Baustelle. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Übrigens komme es auch häufig vor, dass Leute gegen die Einbahnrichtung in die Straße „In der Schaf“ einfahren. Ob aus alter Gewohnheit, Orientierungslosigkeit oder in vollem Bewusstsein, falsch zu handeln, kann Phuong nicht sagen. Dass sie von der Polizei erwischt werden, hat sie hingegen mehrfach beobachtet. Abends und am Wochenende, sagt Phuong, relativiere sich das Parkplatzproblem derweil.

Was es kostet, in alter Gewohnheit und vielleicht hinter einem Bus her gegen die Einbahnstraße zu fahren, weiß Abdulaziz Tosuncuk: „70 Euro!“ Der 44-jährige Gastronom hat sein Grillrestaurant „Galata“ vor dem ZOB-Umbau zunächst da betrieben, wo jetzt der Asia Wok eingezogen ist. Ein paar Häuser weiter, In der Schaf 14, hatte er die Chance, sein Restaurant zu vergrößern. Viel Geld hat er in ein zeitgemäßes Interieur verwendet, einladend mit Industrielampen, Holztäfelung, Pizzaofen und Holzkohlegrill.

Dann kam Corona und schließlich die monatelange Baustelle. Eine lange Durststrecke, die mit Öffnung des ZOB zu Ende sein sollte. „Doch vorher hatten wir hier rund zehn Parkplätze an der Straße“, sagt Tosuncuk. „Und jetzt nur noch Bushaltestellen, die auf jeder Seite so lang sind, dass jeweils drei Busse draufpassen.“ Kundschaft, die Speisen zum Abholen ordern wolle, sei mittlerweile verschreckt, erzählt er, zu oft habe es Knöllchen gehagelt.