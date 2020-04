Kostenpflichtiger Inhalt: Frische Produkte vom Bauernhof gefragt : Huhn und Hase kennen keine Kurzarbeit

Im Dienst nicht nur des Osterhasens: Hühner haben stets viel zu tun. Gerold Koch (19) ist mit Hasen groß geworden. Er glaubt zwar nicht mehr an den Osterhasen, pflegt aber eine äußerst große Tierliebe zu diesen Tieren und auch Hühnern. Foto: MHA/Sigi Malinowski

Baesweiler Am Schwarzen Weg kann es gar nicht bunt genug sein. Dort, am Rande Oidtweilers, hat die Produktion von natürlichen Ostereiern in den letzten Tagen ihren Höchststand erreicht. Zumindest vorläufig.