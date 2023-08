Parkstraße in Baesweiler : Diskussionen über geplantes Neubaugebiet mit 120 Wohneinheiten

Der Hauptverkehr aus dem geplanten Baugebiet soll über den jetzigen Feldweg entlang des Wasserspielplatzes abgeleitet werden. Foto: MHA/Günther von Fricken

Baesweiler Die Planungen für ein Neubaugebiet an der Parkstraße in Baesweiler stehen noch am Anfang. Erste Ideen liegen vor – aber es ist noch einiges zu klären.

Ist ein weiteres Baugebiet in dieser Größenordnung wirklich nötig, bevor nicht Baulücken in anderen Baugebieten geschlossen sind? Diese Frage stellte Rolf Beckers (Bündnis 90/Grüne) im Bau- und Planungsausschuss, nachdem die ersten Ideen zu dem vorgesehenen Baugebiet rückseitig der Parkstraße (Bebauungsplan Nr. 111) erläutert worden waren. Vonseiten der Verwaltung gab es hierzu ein klares „Ja“.

Seit 2016 sei in Baesweiler und in der Städteregion Aachen ein steigender Bedarf an Wohnungen und Häusern festgestellt worden, betonte Technische Dezernentin Iris Tomczak-Pestel. Und seitdem sei ein Baugebiet nach dem anderen entwickelt worden. Was das Vorhaben an der Parkstraße angehe, so wolle man sich in Ruhe mit der Thematik befassen, da es eine „gewisse Komplexität“ habe und die Stadt vor einige Herausforderungen stelle. Einwände und Bedenken, die von Behörden oder Bürgern im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung geäußert worden seien, wolle man in die Planungen einbinden.

Kritisiert wurde beispielsweise von Anwohnern deren Belastung und die geplante Ableitung des Verkehrs aus dem neuen Baugebiet. Weitere Punkte kamen aus Bereichen wie Naturschutz oder ÖPNV-Anbindung. Wichtig sei es, betonte Iris Tomczak-Pestel, alle Betroffenen frühzeitig zu beteiligen, ohne jetzt bereits eine Offenlage der Pläne zu beschließen. Darauf einigten sich die Ausschuss-Mitglieder am Ende bei zwei Gegenstimmen der Grünen, die die Planungen zunächst nur zur Kenntnis nehmen und in der Fraktion weiter beraten wollten.

Entwässerung, Verkehr, Klimaschutz – nach Worten von Iris Tomczak-Pestel gibt es einige Themen mit Diskussionsbedarf, wobei sie herausstellte, dass aktuell noch nicht alle Gutachten vorlägen. Stadtplanerin Tina Pörsel beschrieb den Sachstand der Planungen ihres Büros: Bei rund 120 Wohneinheiten soll ein „gemischtes Quartier mit höherer Wohndichte“ entstehen. Neben Einfamilien- und Doppelhäusern gibt es auch Geschosswohnungsbau. Eine Maßgabe sei es gewesen, die Zahl der Stellplätze zu reduzieren, damit der Verkehr nicht durch das Plangebiet fahre. Deshalb sollen die Parkplätze mit einer Anlage gebündelt werden.

Für den „motorisierten Individualverkehr“ soll es nur eine Zufahrt im Norden geben. Der landwirtschaftliche Verkehr (teilweise) sowie Fuß- und Radverkehr sollen auch über die bereits bestehenden Zuwegungen das Gebiet erreichen und durchqueren können. Rettungs- und Müllfahrzeuge sollen die Erlaubnis erhalten, auch im Süden aus dem Gebiet ausfahren zu können.