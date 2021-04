Kostenpflichtiger Inhalt: Feuermelder schlagen Alarm : Frau bei Feuer in Baesweiler schwer verletzt

Feuerwehreinsatz unter Atemschutz: Bei einem Wohnungsbrand in Baesweiler wurde eine Frau schwer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Baesweiler Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Baesweiler sind in der Nacht zum Donnerstag eine Frau schwer und mehrere Bewohner leicht verletzt worden.