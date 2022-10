Kollision auf Kreuzung : Drei Schwerverletzte bei Unfall in Baesweiler

Update Baesweiler Schwer verletzt wurden drei Fahrzeuginsassen am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Baesweiler. Auf dem Ludwig-Erhard-Ring waren zwei Autos zusammengestoßen.

Gegen 19.30 Uhr ging am Mittwochabend der Notruf bei der Polizei Aachen ein. Die Einsatzkräfte wurden an die Kreuzung von Ludwig-Erhard-Ring und Max-Planck-Straße gerufen.

Nach Angaben der Polizei hatte dort eine 64-jährige Autofahrerin aus Baesweiler den Ring in Richtung Urweg überqueren wollen und dabei das herankommende Auto eines 26-jährigen Baesweilers übersehen, der in Richtung Geilenkichener Straße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrer sowie der 23-jährige Beifahrer des 26-Jährigen schwer verletzt wurden. Die Wucht des Aufpralls war so groß, das der Motorblock des Wagens der 64-Jährigen herausgerissen wurde. An der Unfallstelle gilt auf dem Ring Tempo 70.