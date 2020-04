Kostenpflichtiger Inhalt: Wiederaufnahme des Unterrichts : Die Hausmeister haben kräftig Hand angelegt

Hausmeister Luis Casielles installiert im Sekretariat des Gymnasiums in Baesweiler eine Glaswand, die Schüler und Sekretärinnen trennt. Foto: Günther von Fricken

Baesweiler Auch am Gymnasium in Baesweiler kehrt allmählich wieder Leben ein. Die hygienischen Standards sind erfüllt und die Räume so aufgebaut, dass einige Schülerinnen und Schüler wieder zum Unterricht kommen können.