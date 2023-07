Neustart unter neuem Namen : Sänger Detlef Malinkewitz aus Baesweiler heißt jetzt [ma:lin]

Bei einem Besuch in seiner Heimatstadt Baesweiler erzählte Detlef Malinkewitz von seinen neuen musikalischen Projekten. Foto: MHA/Günther von Fricken

Baesweiler Mit den „Ghetto People featuring L-VIZ“ begann die Karriere des Baesweilers Detlef Malinkewitz. Jetzt will er mit eigenen Songs im Genre Rock und Pop durchstarten.

Ist Detlef Malinkewitz nun ein musikalisch-kreativer oder eher ein politisch-philosophischer Mensch? Stellt man ihm diese Frage, lächelt er und antwortet kurz: „Beides!“ Und zwar zwischen beiden Sphären hin und her bewegend, beides überdies ziemlich erfolgreich. Ein Top-Sechs-Hit in den deutschen Musikcharts und der Beruf als promovierter Kommunikationswissenschaftler zeugen davon.

In diesem Sommer zeigt Malinkewitz sich musikalisch von einer neuen Seite: Der vielseitige Musiker hat seinen ersten selbst geschriebenen Song unter dem Künstlernamen [ma:lin] veröffentlicht und ist mit „Hearts On Fire“ gleich am ersten Tag der Veröffentlichung auf Platz 163 der deutschen Airplay-Charts gelandet. Seine Heimatstadt hat der 57-Jährige bei allen Aktivitäten nie aus den Augen verloren, pendelt mittlerweile zwischen einem französischen Grenzort nahe Saarbrücken, wo er mit seiner Lebensgefährtin wohnt, und Baesweiler, wo er auf der Straße immer noch häufig erkannt und angesprochen wird. So auch während des Gesprächs mit unserer Zeitung: „Hallo Detlef, wie ist es noch so?“

Man kennt ihn, den Mann, für den „Musik immer schon mehr als ein Beruf, sondern eine Leidenschaft war.“ Ob als Schüler am Gymnasium, an dem er erste musikalische Schritte unternahm, oder als Fußballer, der für die A-Junioren von Alemannia Aachen unter Trainer Jupp Martinelli und für den damaligen Oberligisten SV 09 Baesweiler die Fußballschuhe geschnürt hat und dabei so manches spektakuläre Tor erzielte.

Bislang war Detlef Malinkewitz mit Cover-Stücken auf der Bühne zu erleben, jetzt setzt er auf selbst geschriebene Songs. Foto: MHA/Becker und Bredel

Spätestens als Malinkewitz 30 Jahre alt war, kannte man ihn als Musiker, und das weit über die Grenzen der Region hinaus. 1996 gelang ihm mit einer modernen Version des Elvis-Presley-Klassikers „In the Ghetto“ gemeinsam mit der Band „Ghetto People featuring L-VIZ“ der große Durchbruch. Platz sechs in den deutschen Charts, eine goldene Schallplatte, die Veröffentlichung des Hits in 46 Ländern und weltweite Auftritte sind die damalige Erfolgsbilanz. Doch das Covern von Elvis-Songs ging nicht ewig weiter: „Aus meiner Sicht hat die damalige Plattenfirma bei der Auswahl der Folge-Single aus unserem Album einen Fehler gemacht“, erzählt er, wie das Projekt „Ghetto People“ auslief.

„Natürlich“, so berichtet er schmunzelnd, fühlt er heute „noch so ein bisschen den damaligen Flow“. Es sei eine unvergessliche Zeit gewesen und zwölf Millionen verkaufte Tonträger ein Riesenerfolg.

Doch dann sei der Blick nach vorne gegangen, in die andere Sphäre. „Manchmal muss man sich halt neu erfinden“, betont Malinkewitz. Nach dem ersten großen Hit nahm er ein Studium der Kommunikationswissenschaft, Politik und Philosophie auf, das er als bester Absolvent seines Jahrgangs abschloss. Schließlich war er promovierter Kommunikationswissenschaftler. Er arbeitete einige Jahre als Referent des damaligen Aachener Oberbürgermeisters Marcel Philipp und mit Lehrauftrag an der RWTH Aachen als Dozent für Masterstudierende.

Die Leidenschaft für Musik ließ ihn aber nie los, und so habe ihn 2018 „das Fieber gepackt“, etwas ganz Neues auszuprobieren. In den berühmten Hilversumer Musikstudios Wisseloord nahm er, unterstützt von der vierfachen Grammy-Gewinnerin Darcy Proper und 25 renommierten Musikern, Rock- und Soulklassiker in neuem Arrangement und Instrumentalisierung auf, darunter das Highlight „A Whiter Shade of Pale“. Lohn war Platz 13 in den deutschen Album-Charts. „Ich wollte mir selbst beweisen, was ich unter hochwertigen musikalischen Gesichtspunkten auf die Beine stellen kann“, sagt er über die Zeit rund das Album „Feeling Good“.

Ein Elvis-Cover-Hit, danach ein erfolgreiches Album mit Coversongs. Und jetzt selbst geschriebene, arrangierte und produzierte Songs. „Warum ich das nicht schon früher gemacht habe, kann ich gar nicht genau sagen. Diese kreative Ader in mir habe ich wohl jetzt erst ernst genommen“, sagt er selbstbewusst. „Komplett eigene Musik, keine Anlehnung an andere Künstler, sondern Musik aus der Intuition heraus“, dieses Ziel hat er sich vor eineinhalb Jahren gesetzt.

Und das Ganze ohne Unterstützung einer großen Plattenfirma, die ihm „die Dinge vorschreibt.“ Die Musikszene sei im Wandel, Streaming und Downloads statt CD, das seien die Themen der jungen Menschen. „Und da möchte ich als Musiker mit der Zeit gehen“, erzählt er.

Bei der Aufnahme selbst geschriebener Songs sei er „authentisch, einfach ich selbst, ohne mich für irgendwas zu verbiegen“. Mehrere Songs sind in Arbeit, zwei bereits produziert, und Single Nummer eins hat einen guten Start hingelegt. 40.000 Streams, Platz 163 in den deutschen AirPlay-Charts gleich am ersten Tag der Veröffentlichung „sprechen eine deutliche Sprache. Es sieht erneut sehr gut aus“, sagt der Sänger und lächelt.

„Hearts on Fire“ ist der Titel des Songs, der energiegeladen Pop und Rock vereint. „Wir alle waren in den letzten Jahren stark gebeutelt. Corona und andere Krisen haben zu einer Lethargie geführt, aus der wir uns noch nicht ganz befreit haben“, sagt er. „Die Idee hinter ,Hearts on Fire‘ ist die, den Menschen Lebensfreude zu schenken, sie dazu zu motivieren, das bleierne Gefühl aus den Klamotten zu schütteln“, ergänzt er und rät, „ruhig auch auf den Text zu achten, er hat viel zu sagen.“

Neu ist nicht nur der moderne Sound, sondern auch der Künstlername: Der Baesweiler firmiert jetzt als [ma:lin], eine Abkürzung seines Namens, „damit man diesen international besser aussprechen kann“.