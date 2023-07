Handwerk mit Abitur : Zwei junge Baesweilerinnen gehen lieber auf Dächer als in die Uni

Drei Dachdeckerinnen: die Auszubildenden Marleen Götz und Annalena Bloch (v.l.) sowie die erfahrene Susanne Weiler. Foto: MHA/Günther von Fricken

Baesweiler Zwei junge Dachdeckerinnen aus Baesweiler haben das Handwerk einem Studium vorgezogen. Unternehmer Michael Bloch betont: „Bei mir im Team stimmt die Frauenquote.“

Abitur – und dann? Nicht immer lautet die Antwort „Studium“, denn zunehmend wird eine Ausbildung im Handwerk angestrebt. „Vorteilhaft ist dabei, dass sich durch das Abitur die Ausbildung um ein Jahr verkürzt“, sagt Marleen Götz aus Baesweiler. Sie hatte zunächst einen Ausbildungsplatz am Uni-Klinikum in Aachen und wollte anschließend Medizin studieren. Nach einem Praktikum im Dachdeckerbetrieb von Michael Bloch in Baesweiler jedoch war ihr klar: Sie wollte ihr Glück ganz woanders suchen, nämlich auf anderer Leute Dächern.

Ähnlich ging es Annalena Bloch, ebenfalls aus Baesweiler und Michael Blochs Nichte. Statt eines zunächst geplanten Architektur-Studiums begann auch sie ein Praktikum im Betrieb des Verwandten und war dann begeistert von dem Gedanken, im Dachdecker-Handwerk eine Ausbildung zu absolvieren.

Als Michael Bloch im Jahr 2020 die Bewerbungen checkte, wusste er noch: Die beiden 19-jährigen jungen Frauen hatten im Praktikum gute Arbeit geleistet. „Ich hatte auch gutes Feedback von Kollegen und Kunden, also entschied ich mich, bei drei neuen Auszubildenden auf zwei weibliche zu setzen“, erzählt er.

Für das zu über 90 Prozent männlich dominierte Dachdecker-Handwerk ist dies ungewöhnlich. Blochs Firma bildet durchaus schon länger eine Ausnahme. Denn unter den aktuell zwölf Mitarbeitenden gibt es neben Annalena Bloch und Marleen Götz, die im August in ihr zweites Lehrjahr gehen, gibt es die 35-jährige Susanne Weiler als Dachdecker-Helferin, die seit zwölf Jahren im Unternehmen tätig ist. Für Marleen und Annalena eine Kollegin, von der sie Tipps bekommen können und mit der sie sich häufig austauschen. Auch der Vater von Susanne Weiler war Dachdecker und wollte eigentlich nicht, dass seine Tochter den gleichen Beruf ergreift. „Erst war er skeptisch, jetzt ist er aber stolz“, sagt sie.

Für alle drei Mitarbeiterinnen stellt Michael Bloch fest: „Sie sind sich für nichts zu schade, wenn es darum geht, irgendwo anzupacken. Natürlich gibt es kräftemäßig Nachteile gegenüber den Männern, doch sie sind total zielstrebig und engagiert.“ Und auch bei den neuen Auszubildenden, die Bloch aktuell sucht, soll das Geschlecht keine Rolle spielen.

In ihrer Ausbildung gehen Marleen und Annalena selbstbewusst an die Sache ran. „Klar muss man sich in der Männerwelt beweisen“, sagt Annalena Bloch. Doch wenn dies gelungen sei, werde man akzeptiert, „ohne irgendeinen Frauenbonus“. Und Marleen Götz ergänzt: „Wir haben uns den Beruf ja selbst ausgesucht, da müssen wir auch durch, und es macht Spaß. Wir machen die gleiche Arbeit wie die männlichen Kollegen. Und wenn es hart auf hart kommt, helfen sie uns und nehmen Rücksicht.“

Ganz normal sei es allerdings auch, „dass man schonmal einen Spruch gedrückt kriegt“. Aber da seien die beiden schlagfertig genug, um entsprechend zu reagieren, „dann kriegen die Männer einen Spruch zurück“ – und gut ist. Beide Frauen erklären unisono: „Du musst einfach der Typ dafür sein und Interesse zeigen. Dann wirst Du auch mit offenen Armen empfangen.“

Auf den Baustellen sind die beiden jungen Frauen voll in die Arbeitsabläufe integriert. „Schwindelfrei muss man natürlich sein und mit Respekt an die Aufgaben herangehen. Auf einem Gerüst fällt die Höhe gar nicht so auf. Wenn das klappt, wächst man an der Arbeit, und alles wird lockerer“, schildert Marleen ihre Erfahrungen. Zudem hat sie immer einen Glücksbringer dabei, den Schutzengel, den ihre Eltern ihr geschenkt haben.

Apropos Eltern: Bei beiden Frauen wird der Ausbildungswunsch daheim voll unterstützt, und auch die Mit-Abiturienten finden das alles „cool.“ Eher lustig sind für Marleen Götz und Annalena Bloch hingegen die Reaktionen, wenn Passanten sie im Firmenwagen sitzend, auf dem Dach arbeitend oder im Dachdecker-Outfit im Supermarkt sehen: „Die reagieren immer noch erstaunt, dabei gibt es doch immer öfters Frauen in früher typischen Männerberufen.“

Was aber gehört zum Arbeitsalltag, der im Sommer bereits um 6.30 Uhr und sonst um 7.30 Uhr beginnt? Zu den Arbeiten zählen beispielsweise Dachrinnen anschlagen, Löt- und Schweißarbeiten, das Legen von PV-Anlagen, Folienabdichtungen, Dächer eindecken sowie Arbeiten auf Gründächern. Und wenn das Wetter die Arbeit draußen nicht zulässt, gibt es in der Werkhalle genug zu tun. Zur Praxis kommt die Berufsschule in Eschweiler und dreimal im Jahr die überbetriebliche Ausbildung am Bildungszentrum des Handwerks in Simmerath hinzu.