Erfolgssportlerinnen aus Baesweiler : Christina und Elena träumen von Olympia-Medaille in Paris

Christina (li.) und Elena Wassen möchten ihre Medaillensammlung gerne durch weitere Siege erweitern. Foto: MHA/Günther von Fricken

Baesweiler Die beiden aus Baesweiler stammenden Wasserspringerinnen sind amtierende Europameisterinnen im Synchronspringen. Ihre sportlichen Ziele aber reichen noch weiter.

Den Zeitraum zwischen dem 27. Juli und dem 10. August 2024 hat sich Josef Wassen in seinem Terminkalender schon einmal rot markiert. Denn dann finden im Olympic Aquatics Centre die Wassersprungwettbewerbe der Olympischen Spiele von Paris 2024 statt. Und dann sind – die notwendige Qualifikation vorausgesetzt – seine beiden Töchter Christina und Elena am Start. Mit Themen wie Tickets oder Übernachtungsmöglichkeiten in Paris beschäftigt sich Vater Josef Wassen schon einmal. Denn natürlich würde er gerne mit dabei sein, wenn Christina und Elena um die Medaillen springen.

Und Paris, so sagt er, ist vergleichsweise gar nicht einmal so weit von Baesweiler entfernt, wenn er an die Wettbewerbe wie Olympia 2021 in Tokio oder kürzlich die Weltmeisterschaft ebenfalls in Japan denkt. Oder aber an Olympia 2016 in Rio. Paris, Tokio, Berlin (dort leben die beiden Schwestern aktuell) und zwischendurch immer wieder einmal ein paar Tage Baesweiler – das ganze Jahr über sind die beiden Erfolgs-Wasserspringerinnen sehr viel unterwegs. Da bedeuten ein paar Tage in ihrem Heimatort bei ihrer Familie – neben den Eltern leben ihre drei Brüder dort – schon ein Stück weit Entspannung und Erholung.

Mit fünf Jahren die ersten Sprünge

Christina übt den Sport des Wasserspringens bereits seit dem fünften Lebensjahr aus und trainierte als Kind im SV Neptun Aachen 1910. Nach zwei Jahren im Verein war ihre jüngere Schwester Elena alt genug, um in den Sport einzusteigen. Seitdem trainieren die Schwestern zusammen. Sie holten unzählige Titel im Einzelspringen sowie Synchronspringen, welches sie zunächst getrennt voneinander sprangen. So sind sie mehrfache deutsche Meisterinnen und Vizemeisterinnen geworden.

Die beiden Schwestern nahmen unter anderem an den Olympischen Spielen in Tokio 2021 teil, bei denen Christina das Finale und den fünften Platz im Synchronspringen erreichte. Elena kam ebenfalls in das Finale und holte den achten Platz im Einzelspringen. Nach den Olympischen Spielen in Tokio begannen sie zusammen synchron zu springen. Zuletzt waren sie bei der Schwimm-WM in Japan 2023 am Start, bei der sie im Synchronspringen gemeinsam den sechsten Platz belegten.

Sie sind amtierende Europameisterinnen 2023 im Synchronspringen. Darüber hinaus ist Christina Vize-Europameisterin 2023 im Einzelspringen und Elena Vize-Europameisterin 2023 im Mixed-Springen. Für die Olympischen Spiele 2024 in Paris haben beide Schwestern die Quotenplätze für Deutschland im Einzelspringen geholt.

Zahlen und Statistiken sind für die Schwestern das eine. Dahinter aber verbirgt sich eine Jugendzeit, die durchaus ungewöhnlich war und auch Entbehrungen mit sich brachte. Was sie aber jetzt im Alter von 24 (Christina) und 22 Jahren (Elena) nicht bereuen. „Alles richtig gemacht“, findet Christina. Auch wenn die Eltern oft darüber nachgedacht hätten, ob dies der richtige Weg sei, wie Vater Josef betont.

Ohne jeglichen Zwang sei die Karriere aber eine Entscheidung der Schwestern gewesen, die schon in jungen Jahren, mit zwölf bzw. 14 Jahren Baesweiler verließen und nach Berlin zogen. Dort wurden sie im Deutschen Trainingsstützpunkt entsprechend gefördert und aktuell gehören sie beruflich der Sportfördergruppe der Bundeswehr an. „Dort haben wir alles an einem Standort, von der Trainingsmöglichkeit über Ärzte bis zu den Physiotherapeuten“, berichtet Elena. Gewohnt haben sie zunächst im Sportinternat, später in einer gemeinsamen Wohnung und jetzt in eigenen Wohnungen. Was die üblichen Jugend-Freizeitbeschäftigungen angeht, so haben ihnen nach Worten von Elena diese eigentlich nie gefehlt. „Wir waren nie die großen Partygänger“, ergänzt sie.

So oft zusammen trainieren, geht man sich da nicht auch mal auf die Nerven? „Klar ist man schon mal sauer auf die andere, wenn etwas nicht klappt, aber keiner macht das extra und wir können einander gut einschätzen“, so Christina. Nach dem Besuch in Baesweiler, wo sie sich „immer wieder gut aufgehoben fühlen“, geht es für die Beiden in der kommenden Woche zurück nach Berlin, wo Mitte der Woche wieder der Trainingsbeginn ansteht. Und der Terminkalender ist dann schon wieder randvoll.

WM im kommenden Februar

Im Dezember finden die Deutschen Meisterschaften und die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Dohar statt, dort folgt im Februar 2024 die WM. Und dann gilt es, sich für Olympia 2024 in Paris zu qualifizieren. Dort würden im Finale „die dominierenden und starken Chinesinnen warten“, doch eine Medaille ist schon der Traum von Christina und Elena. „Wenn alles optimal läuft, ist vielleicht was drin“, hoffen sie. Was sie bedauern ist allerdings, dass das nur wenigen Menschen mitbekommen würden, weil das Fernsehen nur wenig Notiz von den Erfolgen der Deutschen Wasserspringer-Nationalmannschaft nimmt. „Leider öffentlich zu sehr noch eine Randsportart“, finden sie.