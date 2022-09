Feuer auf Recyclinghof : Brennender Schrott sorgt für große Rauchsäule über Baesweiler

Eine große Rauchsäule steigt von dem Recyclinghof im Baesweiler Norden auf. Foto: Simone Thelen

Baesweiler Auf einem Recyclinghof am Baesweiler Ludwig-Erhard-Ring ist am Freitagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. In der ganzen Stadt sollen Fenster geschlossen bleiben.

Nach ersten Erkenntnissen ist ein größerer Schrottberg auf dem Gelände des Recyclinghofs im Baesweiler Norden in Brand geraten. Die entstehende Rauchsäule ist aus dem gesamten Stadtgebiet zu sehen und zieht derzeit in Richtung Beggendorf und Geilenkirchen. Die Feuerwehr ist vor Ort und hat Löschmaßnahmen eingeleitet.

Genauere Erkenntnisse zur Brandursache liegen derzeit noch nicht vor. Wir berichten aktuell weiter.

Die Feuerwehr ist vor Ort und hat Löschmaßnahmen eingeleitet. Foto: Simone Thelen

Die Stadt Baesweiler appelliert an die Menschen, sich im ganzen Stadtgebiet am besten im Inneren aufzuhalten sowie Türen und Fenster zu schließen. Eine entsprechende Meldung ist auch über die Warnapp Nina versandt worden. Auch bittet die Stadt, den Bereich Ludwig-Erhard-Ring weiträumig zu umfahren.

Die Rauchsäule zieht derzeit in Richtung Geilenkirchen. Foto: Simone Thelen

(cro/sit/cheb)