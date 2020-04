Autos und Mülltonnen in Flammen : Brandserie hält Feuerwehr in Atem

Der oder die Brandstifter zündeten unter anderem Autos und Mülltonnen an (Symbolbild). Foto: Colourbox

Baesweiler Eine Serie von Brandstiftung hat in der Nacht zu Samstag für mehrere Feuerwehreinsätze in Baesweiler gesorgt. Insgesamt brannte es an acht unterschiedlichen Orten. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zu den ersten Einsätzen rückten die Kräfte, die von einem Polizeihubschrauber unterstützt wurden, gegen 3 Uhr aus. Auf der Straße im Kirchwinkel brannten unter anderem zwei Autos komplett aus, meldet die Polizei. In angrenzenden Straßen waren darüber hinaus mehrere Mülltonnen und ein Sonnenschirm angezündet worden.

Der entstandene Schaden an den insgesamt acht Brandorten wird auf mehre Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0241/9577-34201 zu melden.

