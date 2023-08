Viele Einsätze im Sommer : Wieder hat es in der Baesweiler Innenstadt gebrannt

Zuletzt brannte am Sonntagmorgen an einer Gaststätte ein Sonnenschirm, zuvor waren es dort bereits Tische gewesen. Foto: ssv/Günther von Fricken

Baesweiler In diesem Sommer wurde die Baesweiler Feuerwehr 17 Mal zu Einsätzen gerufen, das sind 80 Prozent der Einsätze seit Jahresbeginn. Zuletzt zweimal vor einer Gaststätte.

Die Häufung der Feuerwehreinsätze im Baesweiler Zentrum rund um den Kirchplatz ist in den vergangenen Monaten „unnatürlich hoch“ gewesen, sagt der Führer des Löschzuges Baesweiler der Freiwilligen Feuerwehr, Olaf Gärtner. Über die einzelnen Einsätze hat die Wehr zuletzt nicht mehr – wie üblich – in den sozialen Netzwerken berichtet, um den Verursachern von mutmaßlicher Brandstiftung keine Plattform zu bieten. Fakt ist: Nach Angaben der Polizei gab es seit Jahresbeginn 20 Brände im Baesweiler Stadtgebiet, bei rund 80 Prozent davon, genau 17, lag der Tatzeitraum zwischen dem 5. Juni und dem 20. August. Meistens in der Innenstadt.

Bislang gebe es laut Polizei noch keinen Hinweis auf den oder die Täter. „Es hilft hier auch nicht, die Innenstadt stärker zu kontrollieren, denn mit einem Brandbeschleuniger ist die Tat in ein paar Sekunden erledigt“, sagt Pressesprecher Andreas Müller und setzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Bei den Taten handelte es sich um „kleinere Brandsachen“, konkret brannten zum Beispiel Matratzen, Mülltonnen oder zuletzt am vorigen Sonntag und ebenfalls eine Woche zuvor an einer Gaststätte am Kirchplatz um 5 Uhr ein Sonnenschirm und Standtische.

„Wir nehmen es so, wie es ist, und hoffen, dass das bald aufhört. Niemand hier rund um den Kirchplatz fühlt sich damit persönlich angegriffen, aber es ist schon wichtig, dass wir alle die Augen aufhalten und einander unterstützen“, sagt Gastronom Wilko Vankan. Man sei sich einig, die Fälle nicht zu verdrängen, möchte dem Täter oder den Tätern aber auch keine Bühne geben. Bislang kamen keine Menschen zu Schaden, es blieb bei Sachschäden.

Auch bei der Stadt Baesweiler nimmt man diese Vorfälle äußerst ernst und arbeitet nach Worten von Lara Roosen (Ordnungsamt) „eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um die Situation zu bewältigen“. So konnten – insbesondere aufgrund der Häufung von in Brand gesetzten Mülltonnen – in Abstimmung mit der Feuerwehr, dem Gewerbeverband Baesweiler sowie der Regioentsorgung bereits präventive Maßnahmen ergriffen werden, um die öffentliche Aufklärung über Brandschutz und Sicherheitsvorkehrungen zu fördern. „Wir möchten die Bevölkerung dazu ermutigen, verdächtige Aktivitäten oder Personen umgehend der Polizei zu melden. Gemeinsam können wir dazu beitragen, diese bedauerlichen Vorfälle zu stoppen und unsere Stadt sicherer zu machen“, sagt Lara Roosen weiter.