Nach jüngstem Raubüberfall : Bei den Baesweiler Geschäftsleuten überwiegt die Sorge

Noch gibt es relativ viele inhabergeführte Geschäfte in Baesweiler: Doch auch hier werden die Bedingungen schwieriger. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Baesweiler Trickbetrüger, Raub, Vandalismus oder Körperverletzungen – nimmt in Baesweiler gerade eine besorgniserregende Entwicklung ihren Lauf oder täuscht der Eindruck?

Wie ein Lauffeuer hatte es sich in der ganzen Stadt verbreitet, dass der Inhaber des Schreibwarenladens am zentralen Busbahnhof (ZOB) In der Schaf überfallen worden war. Von zwei jungen Typen, die schließlich eine Pistole zogen, um ihrer Forderung nach Herausgabe des Bargelds Nachdruck zu verleihen. Und dann unerkannt entkamen. Wie ist die Stimmung in der 25.000-Einwohner-Stadt, in der die Welt, wie oft propagiert wird, scheinbar noch in Ordnung ist? In deren Zentrum – von Reyplatz über Kückstraße bis zum ZOB – noch vergleichsweise viele inhabergeführte Geschäfte angesiedelt sind. Eine Kleinstadt, in der man sich kennt und besondere Vorkommnisse entsprechend schnell die Runde machen. Und in der, wie sich bei einer stichprobenhaften Umfrage unserer Zeitung herausstellt, so ziemlich jeder eigene Erfahrungen zum Thema beitragen kann. Von denen er gerne berichtet, so lange Anonymität gewahrt bleibt. Zu groß ist mittlerweile die Sorge vor weiteren Repressalien.

Von Trickbetrügern wird da immer wieder erzählt, die offenbar in regelmäßiger Folge in bestimmten Läden vorstellig werden. Stets mindestens zu zweit und nach bekanntem Muster vorgehend: Eine Person lenkt ab, während die Komplizen sich unbemerkt in abgelegene Ladenecken oder Hinterzimmer mogeln, wo sie allzu häufig fündig werden. In Form von gerade von der Bank abgeholten und eben auf dem Schreibtisch abgelegten Rollen Wechselgeld.

Schnelle Beute sind auch Handtaschen, Portemonnaies, Handys und Laptops. Unbemerkt abgreifen lassen sich zudem Feuerzeuge sowie weitere mitunter gar höherwertige Raucheraccessoires und Ähnliches. „Man fragt sich immer häufiger: Ist das nun ein Kunde oder soll hier nur was ausspioniert werden?“, berichtet der Inhaber einer Lottoannahmestelle. Und: „Das Ganze hat eine Qualität erreicht, die man nicht mehr unterschätzen sollte.“

Ralf Schmitz, Vorsitzender des Gewerbeverbands Baesweiler, hat auch wachsenden Vandalismus im Stadtgebiet beobachtet. Foto: MHA/Beatrix Oprée

Zahlen der Polizei Fallzahlen stabil, aber Körperverletzungen nehmen zu Der Innenstadtbereich Baesweilers um Kirch- und Kückstraße, Reyplatz, In der Schaf sowie das Volksparkareal tauchen in der Kriminalitätsstatistik der Polizei durchaus auf, auch wenn man anhand der Zahlen aus dem Präsidium – von einfachen Körperverletzungen einmal abgesehen – keine besorgniserregende Entwicklung nachvollziehen kann. Die Zahl der Raubdelikte lag seit 2018 immer im sehr niedrigen einstelligen Bereich. 2022 hatte sie mit drei Fällen einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Im laufenden Jahr wurde bislang ein Fall registriert. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den gefährlichen Körperverletzungen. Hier waren 2019 und 2020 mit fünf bzw. sechs Fällen die höchsten Fallzahlen erreicht, bis Anfang April 2023 waren es zwei Fälle. Einen deutlichen Anstieg verzeichnet die Polizei hingegen bei den einfach Körperverletzung. Ihre Zahl lag von 2018 bis 2021 immer im einstelligen Bereich und nie über sechs Fällen in einem Jahr. 2022 waren es dann bereits 16 Fälle von einfacher Körperverletzung, bis zum 5. April dieses Jahres sind schon zehn Fälle registriert worden. Vandalismus scheint im Bereich der Innenstadt demgegenüber rückläufig. Einem Höhepunkt im Jahr 2020 mit 49 Fällen folgte im Jahr darauf eine deutliche Abnahme auf 27 Fälle. 2022 waren es sogar nur noch elf Taten, bis Anfang April dieses Jahres sind vier Fälle bei der Polizei registriert worden. „Der Bereich ist auch immer wieder Gegenstand von Beschwerden aus der Bevölkerung in Bezug auf die oben genannten Delikte“, erklärt Andreas Müller von der Pressestelle der Polizei in Aachen. Es gebe auch Hinweise auf Handel mit Betäubungsmitteln. „Der Schwerpunktdienst ist sensibilisiert und führt immer wieder, auch gemeinsam mit Kräften der Hundertschaft und des Wachdienstes, Kontrollen in dem Bereich durch.“ Bei verdächtigen Beobachtungen sollten sich Anwohner sofort bei der Polizei melden.

Wachsende Aggressivität gehört dazu, wenn etwa beim Verkauf von Rauchwaren oder Spirituosen an jugendliche Kunden gesetzeskonform nach dem Ausweis gefragt wird: „Wenn der Kunde dann angibt, diesen nicht dabei zu haben, können wir das Verlangte nicht herausgeben, ohne uns strafbar zu machen“, erläutert ein Ladenbesitzer vom Reyplatz. Wütende Beschimpfungen seitens der enttäuschten Klientel sei daraufhin keine Seltenheit mehr. Brenzlige Situationen, die er und seine Mitarbeiterinnen fast schon tagtäglich bewältigen müssen.

Vom wiederholten Einbruch in sein Lager Ende vergangenen Jahres berichtet unterdessen der Inhaber einer kleinen Bauunternehmung im Zentrum. Kabel, Werkzeuge, Maschinen seien ihm gestohlen worden.

Neben den geschilderten Diebstählen und Betrügereien macht den Geschäftsleuten vermehrt auch zu schaffen, was sich vor ihren Geschäften in aller Öffentlichkeit abspielt. Gruppen von bis zu 30 Jugendlichen tummelten sich beispielsweise im Umfeld des ZOB. Ohne ihnen Böses nachsagen zu wollen, erzählt eine Geschäftsfrau von dennoch verunsicherten Kunden, die ihrem Laden fernblieben. Und der Inhaber eines Imbisses fragt: „Würden Sie hier Ihre Tochter abends noch langgehen lassen?“

Das ganze Treiben habe sich mittlerweile in Richtung Feuerwehrturm und Volkspark verlagert, weiß ein anderer sogar von beobachteten Dealertätigkeiten zu berichten.

Überwachungskameras

Alle befragten Geschäftsleute haben längst mehr oder minder kräftig investiert: Überwachungskameras und Notfallalarm scheinen Standard geworden zu sein in den Läden in Baesweilers Zentrum.

Mit unverzüglichen Warnungen nach registrierten Straftaten reagieren die Akteure des Gewerbeverbands schon seit geraumer Zeit. So setzte auch ein Rundschreiben jüngst nach dem Überfall auf den Schreibwarenladen alle Mitglieder des Verbands in Kenntnis. „Das geht heute per Mail oder über unsere Whats-App-Gruppen sehr schnell“, bestätigt GVB-Vorsitzender Ralf Schmitz. „Der Kelch an Überfällen und Automatensprengungen ist ja viele Jahre an Baesweiler vorübergegangen“, sagt er weiter. „Doch jetzt gibt es durchaus eine Häufung.“ Was im Übrigen auch für allgemeinen Vandalismus im Stadtgebiet gelte.

Gitter eingebaut

Ob es wirkungsvolle Möglichkeiten der Prävention gäbe? Schmitz zuckt mit den Schultern: „Alles eine Frage der wirtschaftlichen Darstellbarkeit“, sagt er. Doch bei einem Handyladen in der Straße sei es letztlich die Versicherung gewesen, die nach wiederholtem Einbruch den Einbau von Gittern vor Fenstern und Eingangstür gefordert habe.

Durchziehende Banden macht der Vorsitzende des Gewerbeverbands für diese neue Situation in der Stadt verantwortlich. Fremde, die sich in eher unübersichtlichen Läden mit schnellem Fluchtweg und entsprechend attraktivem Sortiment zu schaffen machten. Die auf den schnellen Fang aus sind und dann weiterziehen. Ein kleines Seifengeschäft ist da wohl ebenso wenig im Visier wie ein Herrenausstatter. Denn wo ließen sich in der Zeit schnellen Klamotten-Onlinehandels noch Textilien veräußern? Die viel gewinnbringendere Beute scheinen da Zigaretten und Handys zu sein.

Prinzip Hoffnung

Und wie steht es mit Forderungen des örtlichen Handels nach Konsequenzen? „Unsere Bitten an die Stadtverwaltung und die Polizei nach wachsender Präsenz wird teilweise erhört“, hat Schmitz beobachtet.