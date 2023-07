Hospizdienst „DaSein“ aus Baesweiler : Begleitung für Sterbende auf ihrem letzten Weg

Marion Römers, Norbert Körlings und Sabine Winter-Härtling (von links) standen Rede und Antwort zu den Fragen, was ein ambulanter Hospizdienst eigentlich macht. Foto: Paul Kemen

Baesweiler Der ambulante Hospizdienst der Malteser betreut bis zu 40 todkranke Menschen pro Jahr. Drei Ehrenamtler berichten, was sie antreibt – und was die Arbeit ihnen gibt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Paul Kemen

Menschen nach einem erfüllten, selbstbestimmten Leben in ihrer letzten Lebensphase begleiten und ihnen dabei Wertschätzung und Respekt entgegenbringen, das hat sich der ambulante Hospizdienst „DaSein“ der Malteser Baesweiler zur Aufgabe gemacht. Seit knapp 20 Jahren gibt es diese Einrichtung. Rund 40 schwerkranke und sterbende Menschen betreuen die derzeit 22 ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen von „DaSein“ pro Jahr. „Und die Nachfrage nach Unterstützung bei der Sterbebegleitung steigt stets“, so Marion Römers. Sie ist Kursleiterin und Koordinatorin des ambulanten Hospizdienstes.

Auch deshalb ist sie glücklich darüber, dass sich nun weitere neun Frauen und zwei Männer den Maltesern angeschlossen und die Ausbildung zur Hospizhelferin und zum Hospizhelfer abgeschlossen haben. Die ehrenamtlichen Helfer erhielten jetzt ein Zertifikat über ihre Befähigung, Menschen auf dem letzten Lebensweg professionell begleiten zu können. Die sechsmonatige Ausbildung umfasste 100 Stunden mit einem Grundkurs, einem Praktikum und einem Vertiefungskurs.

Nach dem Motto, nicht dem Leben mehr Tage, aber den Tagen mehr Leben zu geben, handeln die Hospizhelfer. Eine von ihnen ist Sabine Winter-Härtling (58) aus Herzogenrath. Die medizinische Fachangestellte hat Anfang Juni das Zertifikat erhalten und seither zwei ältere Damen auf ihrem letzten Weg betreut. „Es war ergreifend, beeindruckend, aber auch erfüllend, diese alten Menschen, die beide an Demenz erkrankt waren, zu begleiten, ihnen beizustehen“, sagt sie. Beide seien kurz nacheinander in ihrer häuslichen Umgebung gestorben. „Ich habe mich sehr gut dabei gefühlt, ihnen die Hand zu halten, mit ihnen zu sprechen und zum Abschied gar ein Lächeln entlockt zu haben.“

Mit dieser ehrenamtlichen Tätigkeit habe sie das gefunden, was sie immer gesucht habe, sagt Winter-Härtling: Menschen zu helfen. Über das Berufliche hinaus. Dazu entschlossen habe sie sich Anfang des Jahres. Vier Jahre zuvor hatte sie ihren von ihr getrennt lebenden Ehemann in dessen Wohnung begleitet. Er war unheilbar an einem Hirntumor erkrankt. Trotz ihrer Trennung gingen sie den letzten Weg gemeinsam. Diese Zeit und der letzte Moment im Leben ihres Mannes habe sie auf ihren nun eingeschlagenen Weg gebracht. „Ich empfand es als unheimlich wichtig, in häuslicher Umgebung, in Ruhe und Entspanntheit würdevoll zu sterben“, erklärt Sabine Winter-Härtling mit stockender Stimme. „Und das will ich anderen Menschen auch zugestehen und ihnen dabei helfen.“

Genau so sieht es Norbert Körlings (52). Der Verwaltungsangestellte hat ebenfalls vor kurzem das Zertifikat erhalten. Er sei kirchlich angehaucht, sagt er, und seit Jahren mit dem Thema Trauerbegleitung im Aachener, Heinsberger und Mönchengladbacher Raum tätig. „Meine Eltern und Schwiegereltern starben unmittelbar hintereinander in einem sehr kurzen Zeitraum. Meine Frau und ich hatten von heute auf morgen keine Eltern beziehungsweise Schwiegereltern mehr. Ein Anker, der immer da war, war auf einmal weg. Es ging alles so schnell, dass wir keinen von ihnen so begleiten und uns von ihnen verabschieden konnten, wie wir es gerne gewollt hätten“, erklärt Norbert Körlings und fügt an: „Das macht uns bis heute zu schaffen und tut uns unheimlich leid.“ Diese schwere Zeit habe ihm auch gezeigt, dass das Thema Tod gar nicht so weit weg ist. „Es erfüllt mich, wenn ich dann eben jetzt die Menschen auf ihrem letzten Weg begleiten kann.“

Marion Römers erklärt, wie eine solche Sterbebegleitung aussehen kann. „Jeder Angehörige kann sich melden und uns den Wunsch einer solchen ambulanten Begleitung, ob in häuslicher Umgebung oder in einem Seniorenheim, mitteilen. Unabhängig von Konfession, Kultur, Alter und Geschlecht. Wir begleiten kostenlos, wie gesagt, wir machen dies ehrenamtlich. Kosten kommen also keine auf die zu betreuende Person oder auf die Angehörigen zu.“

Dann gebe es ein Erstgespräch mit dem oder der Schwerstkranken oder den Angehörigen. Von ihnen erfahre man in den meisten Fällen etwas über deren Biografie, worauf die Kranken reagieren, was ihnen Freude bereitet, was sie am liebsten erzählen oder worüber sie reden möchten. „Wenn es keine Angehörigen gibt, macht man sich ein Bild von der häuslichen Umgebung oder dem Zimmer in dem Seniorenheim.“ Und sei es ein Foto vom Hund oder halt Wandbilder, die im Raum hängen. „Ansatzpunkte finden wir immer“, gibt Marion Römers lächelnd zu verstehen. Alsdann folgen regelmäßige, aber zeitlich nicht festgelegte Termine, die im Team besprochen und dann vergeben werden. „Begleitet wird bis zum Ende des Lebens, egal wie lange der Abschied vom Erdenleben dauert“, sagt die Koordinatorin und ist froh, dass sich in diesem Jahr wieder so viele entschieden haben, die Menschen in ihren letzten Monaten, Wochen und Stunden zu begleiten.