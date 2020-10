Strenger Maßnahmenkatalog : Baesweiler reagiert auf hohen Inzidenzwert

Baesweiler Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 321 ist Baesweiler ein besonders starker Corona-Hotspot. Jetzt reagiert die Verwaltung mit einem strengen Maßnahmenkatalog.

„Um das Infektionsgeschehen wieder in den Griff zu bekommen, hat die Verwaltung rund um Bürgermeister Dr. Willi Linkens einen strengen Maßnahmenkatalog aufgestellt, der ab sofort und vorläufig bis zum 31. Oktober stringent umgesetzt werden soll“, heißt es in einer Mitteilung vom Nachmittag.

Die Maßnahmen wurden in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt der Städteregion Aachen erarbeitet. Ziel ist es, die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. „Zurückhaltung ist das Gebot der Stunde“, erklärt Städteregionsrat Dr. Tim Grüttemeier. Dies gelte für Baesweiler und die gesamte Städteregion. Die Städteregion Aachen stehe hinter den Maßnahmen, die in Baesweiler getroffen werden, sagt Grüttemeier, gleichzeitig betont er: „Jetzt muss jeder Verantwortung übernehmen – für sich und andere!“

Ähnlich äußerte sich auch Baesweilers Bürgermeister Dr. Willi Linkens: „Wir müssen jetzt in Baesweiler alle an einem Strang ziehen und unsere persönlichen Kontakte im privaten, beruflichen und sozialen Umfeld auf das absolut Notwendige reduzieren. Dies betrifft insbesondere private Treffen, die Teilnahme an Festen und Feiern, dienstliche und berufliche Besprechungen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen und Versammlungen gleich aus welchem Anlass.“