Lokalgeschichte : Als es in Baesweiler zwei Kinos gab

Heinz Dohmen führte das Metropol-Kino von 1980 bis 1988. Unser Bild zeigt ihn an einem alten Filmvorführ-Gerät, das aus den 1940er-Jahren stammt. Foto: MHA/Günther von Fricken

Baesweiler Vor über 100 Jahren eröffnete in Baesweiler das erste Kino. Was folgte, waren Glanzzeiten und später das Kinosterben.

Von Günther von Fricken

Ende 1988 fiel im Metropol-Kino an der Breiten Straße sozusagen „die letzte Filmklappe“ in der Baesweiler Kino-Geschichte. Damit endete eine Zeit der Lichtspielhäuser, die vor rund 100 Jahren begann. Es waren bewegte und interessante Zeiten, wie Gespräche mit Zeitzeugen und Veröffentlichungen des Geschichtsvereins Baesweiler belegen. Und tatsächlich gab es über einige Jahre hinweg zwei Kinos in der Stadt, während man heutzutage schon bis Alsdorf oder Aachen fahren muss, um Kinofilme zu erleben.

Wie der Blick in die Kino-Chronik zeigt, fragte Ludwig Jorgas am 11. August 1918 bei der Verwaltung um eine Genehmigung an. Er eröffnete am 12. November 1921 sein Kino in der Breiten Straße und schloss es am 15. Juli wegen zu geringer Nachfrage wieder. Zudem hatte er damals Probleme, einen Vorführer mit Lizenz zu finden. Endgültig eröffnete er aber wieder am 23. August 1924 ein Kino mit dem Namen Film-Kunst-Bühne Baesweiler und später, 1928, das Kino Burgtheater, das an der heutigen Ecke des Bushofes Peterstraße/In der Schaf zu finden war. 230 beziehungsweise 480 Zuschauer fanden in den Kinos Platz.

„Durch alte Akten im Bürgermeisteramt konnte ich die Anfänge der Kinos recherchieren“, berichtet Peter Konzer. Er ist ein engagiertes Mitglied des Geschichtsvereins Baesweiler und hat für dessen Jahrbuch 2017 geforscht, wie sich die Kinos entwickelt haben. „Als alter Baesweiler war ich hochmotiviert und als Rentner hatte ich ja auch genügend Zeit, in die Geschichte einzutauchen. Aber natürlich habe ich auch selber viel erlebt und kann von Erfahrungen in beiden Kinos berichten“, so der 74-Jährige.

Peter Konzer zeigte die Stelle an der Ecke Peterstraße/In der Schaf, an der früher das erste Kino stand. Foto: MHA/Günther von Fricken

Beim Blick zurück fallen ihm die aus heutiger Sicht recht spärlich angesetzten Vorführzeiten auf. Es gab in der Eröffnungsphase fünf Vorstellungen in der Woche. Jeweils am Samstag um 20 Uhr, Sonntag um 17 und 20 Uhr sowie am Montag um 17 und 20 Uhr. Die Vorführungen am Montag wurden nach kurzer Einführungsphase dann ersatzlos gestrichen. Es standen für das gesamte Wochenende zwei Filme zur Auswahl. Neben der Faszination Kino wurden die Kinos aber in den 1940er-Jahren von den Machthabern zur politischen Propaganda genutzt, beispielsweise in Form von Pflichtfilmen für Schulklassen.

Nach Überwindung der Nachkriegswirren und allmählicher Normalisierung der Lebensverhältnisse kam der Wunsch nach Unterhaltung und Ablenkung vom Alltagstrott Ende der 1940er-, Anfang 1950er-Jahre zunehmend auf. Auch die Baesweiler Kinowelt erwachte wieder. Das Burgtheater in der Kirchstraße nahm 1949 seinen Betrieb wieder auf. Die in der Breiten Straße beheimatete Filmkunstbühne war im Krieg stark beschädigt worden. 1952 wurde ein Antrag zum Wiederaufbau gestellt, die Aufnahme des Spielbetriebs erfolgte 1955. „Um den Ansturm der Filminteressierten bewältigen zu können, weiteten in den 1950er Jahren beide Baesweiler Filmtheater das wöchentliche Angebot deutlich aus. An allen Tagen in der Woche war nun ein Kinobesuch möglich. Zum Wochenende gab es sogar an einem Tag mehrere Vorstellungen mit unterschiedlichen Filmangeboten. Es entstand ein wahrer Kino-Boom“, weiß Peter Konzer.

Das ehemalige Burgtheater in der Kirchstraße wurde in Corso und die Filmvorführstätte in der Breiten Straße in Metropol umbenannt. Beide Umbenennungen waren wohl dem damaligen Zeitgeist geschuldet. Auch der Programmablauf veränderte sich: Zunächst gab es eine Vorschau auf künftig zu sehende Filme, dann erfolgte professionelle Werbung, dann gab es den Hauptfilm. Vor dem Hauptfilm gingen Bedienstete des Kinos mit ihren Bauchläden an den Sitzreihen vorbei und boten allerlei Schnützereien an.

Das Kino Burgtheater mit seiner markanten Außenwerbung im Jahr 1953. Foto: MHA/Geschichtsverein Baesweiler

Es gab aber auch vom Publikum zu vertretende Störungen, von der Peter Konzer vom Zeitzeugen Josef Keller aus der Roskaul (91 Jahre alt) erfuhr: Mit einigen seiner Kumpane hat Keller vor vielen Jahren eine Filmvorführung im Corso empfindlich gestört und den Abbruch der Vorstellung herbeigeführt. Mitten im Filmgeschehen hatten sie mehrere, in kleinen Kartons mitgebrachte „Möschen“ (Spatzen) freigelassen. „Es ist leicht vorstellbar, dass die verängstigten Tiere in dem dunklen Kinosaal sofort zu den einzigen Lichtquellen, dem Schlitz am Vorführraum oder aber in Richtung Leinwand geflogen sind“, so Peter Konzer. Der Kinobetreiber habe nie erfahren hat, wem er diese Geschichte zu verdanken hatte.

In den 1960er-Jahren dann seien die bequemen und blickgeschützten Logenplätze besonders gefragt gewesen. „Zu diesen Zeiten hat es auch Pärchen gegeben, die trotz dreimaligem Besuch des gleichen Films die Handlung noch immer nicht vollständig nacherzählen konnten“, erzählt Konzer schmunzelnd, der selber von James Bond-Streifen oder „Help“ von den Beatles begeistert war. Doch es folgten schlechte Zeiten. Das ehemalige Burg-Theater und spätere Corso in der Kirchstrasse schloss 40 Jahre nach seiner Gründung 1968 für immer seine Pforten. Auf dem ehemaligen Kinogelände entstand ein Wohn- und Geschäftshaus.

Das veränderte Freizeitverhalten und die zunehmende Zahl der Videotheken machte nach Worten von Peter Konzer den Kinobetreibern das Leben um 1980 immer schwerer, es gab einen Zuschauerschwund. „Anfangs war das Kino eine Sensation, später war es wirtschaftlich immer schwerer zu halten und heutzutage ist die Zeit kleiner Kinos vorbei“, fasst Konzer zusammen.

Kino-Eintrittskarten aus längst vergangenen Zeiten. Foto: Stadtarchiv Baesweiler Foto: MHA/Stadtarchiv Baesweiler

Dennoch hatte sich der aus Hilfarth stammende Heinz Dohmen, dessen Eltern dort erfolgreich ein Kino führten, 1980 entschlossen, das Metropol-Kino an der Breiten Straße zu übernehmen. „Ein in Baesweiler lebender Onkel hatte mich damals verrückt gemacht und gesagt, das damals seit zwei Jahren geschlossene Kino sei doch was für mich. Und ich bin darauf angesprungen“, schaut der 72-Jährige auf ein Kino-Kapitel zurück, das 1988 enden sollte. Doch zunächst lief es gut für ihn. „Wir haben das ganze Gebäude entstaubt, die alten Maschinen liefen noch, wir haben das Kino aufgewertet und aus einem Kinosaal zwei gemacht“, erinnert sich Heinz Dohmen an eine „sehr spannende Zeit.“

Ein paar Jahre sei das dann gut gelaufen. Besonders Karatefilme und die Jugendfilme am Nachmittag waren angesagt, ehe Videotheken die Kinos in der Beliebtheit endgültig ablösten. „Anfangs mit dem Kino-Aufschwung bin ich zwei oder drei Mal die Woche nach Baesweiler gefahren und habe mit Filmvorführer Hartmut Krüger die Filme laufen lassen. Doch als die Nachfrage nachließ, habe ich Filmvorführer und Kassierer nach Baesweiler geschickt, und das war am Ende sehr aufwendig, und ich habe mich dazu entschlossen, das Kino 1988 zu verkaufen“, so Heinz Dohmen. Er selber war von Kindesbeinen an Filmfan, was er bis heute geblieben ist.