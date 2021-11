Stadt Alsdorf : Abfall und Straßenreinigung werden teurer

Unter anderem die Gebühren für Abfall werden im kommenden Jahr höher ausfallen. Foto: Andreas Gabbert

Baesweiler Die Alsdorfer werden im kommenden Jahr tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Stadt muss nach drei Jahren die Gebühren den Kosten anpassen.

Es kommt zwar durchaus vor, dass Gebühren auch mal sinken. In den meisten Fällen geht es aber mehr oder weniger steil bergauf, so jetzt in Alsdorf. Dem Eigenbetrieb Technische Dienste (ETD) obliegt es, dem zuständigen Betriebsausschuss die Gebührenkalkulation und die sich daraus ergebenden Gebührensätze zur Beratung und zum Empfehlungsbeschluss an den Stadtrat vorzulegen. Kaufmännischer Geschäftsführer Stephan Spaltner erläuterte, dass dies jeweils für drei Jahre gilt, nun also für 2022 bis 2024.

„Das heißt, dass zurückliegend drei Jahre lang, also bis Ende 2021, die Gebühren nicht verändert wurden.“ Im Ausschuss gingen die Meinungen über die Frage auseinander, ob man wirklich von moderaten Erhöhungen sprechen kann, wie es Spaltner tat. Letztlich würden auch kleinere Erhöhungen in den verschiedensten Bereichen in Summe die weniger gut dastehenden Bürger sehr wohl erheblich belasten. Dieser erweiterten Sichtweise folgte auch Spaltner.

Dass Kleinvieh in der Tat auch Mist macht, wie nicht nur der Landwirt weiß, zeigt die Entwicklung der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren in Alsdorf. Wenn die Kommune die Straße „putzt“, so steigen die Kosten pro laufenden Meter von 1,73 auf 2,72 Euro, also um satte 99 Cent. Je nach Einstufung der Priorität steigen die Gebühren für den Winterdienst von 0,62 auf 1,30 Euro (plus 68 Cent) bzw. von 0,51 auf 1,07 Euro (plus 0,56 Cent). Begründet werden diese Anhebungen mit einem Sondereffekt. In den vergangenen Jahren wurde gebührenmindernd auf „Überdeckungen“ in Höhe von 290.000 Euro zurückgegriffen.

Hintergrund: Bei der Gebührenerhebung dürfen durchaus Mehreinnahmen erzielt werden, die aber zügig wieder eingesetzt werden müssen, um in späteren Jahren die Zahler zu entlasten. Bei der Straßenreinigung kommt erschwerend hinzu, dass für die kommenden drei Jahre der Vertrag neu abgeschlossen werden musste. Das wirkte preistreibend.

Nicht so gravierend fielen die Steigerungen bei den Abfallgebühren aus. Hier werden zum Beispiel beim 80-Liter-Restmüllgefäß die Mindestgebühr auf 137 Euro angesetzt (bislang 125,20), für die Biotonne müssen drei Euro mehr, also 48 Euro berappt werden.

Die Abfallgebühren in Alsdorf wurden zuletzt im Jahr 2019 angepasst, eine Erhöhung fand zuletzt im Jahr 2013 statt, erinnerte der Eigenbetrieb Technische Dienste. Mittlerweile sind aber die Entsorgungskosten bei AWA und ZEW um etwa 40.000 Euro gestiegen. Teurer wurden auch Sammlung und Transport. Dagegen sanken die Verwertungserlöse bei den Alttextilien um rund 70.000 Euro, wie es hieß.

Der Ausschuss befürwortete letztlich die von der ETD vorgeschlagenen Änderungen.