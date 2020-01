In Schafherde gefahren : 13 Tote Schafe bei Unfall auf der Bundesstraße 57

Baesweiler Ein Autofahrer ist am Sonntagvormittag in eine Schafherde gefahren, die gerade eine Bundesstraße überquerte. Der Unfall ereignete sich auf der B57 zwischen Beggendorf und Immendorf.

Die Schafherde, zu der augenscheinlich mehrere Hundert Tiere gehörten, war am Sonntagvormittag durch Beggendorf gezogen, sie hatte den Ort in Richtung Waurichen verlassen und war dann in Richtung Immendorf weitergegangen. Dabei musste sie auch die B57 kreuzen. Der Autofahrer, so die Angaben der Polizei, übersah die Herde wohl, konnte nicht mehr bremsen und fuhr gegen 11 Uhr in die Tiere hinein.