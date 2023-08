Einsätze der Feuerwehr : Baesweiler ist bald die letzte Nordkreis-Kommune ohne Sirenen-Alarm

Baesweilers Feuerwehr-Chef Dieter Kettenhofen zeigt einen digitalen Meldeempfänger. Foto: MHA/Günther von Fricken

Nordkreis Ein Erlass verbietet ab 2024 die Alarmierung der Feuerwehr per Sirene. Warum das laute Schrillen in drei Nordkreis-Kommunen ohnehin schon lange nicht mehr zu hören war.

Von Günther von Fricken

Zu laut, nervig, störend – und das manchmal mitten in der Nacht. Die „Beliebtheit“ der Alarmierung der Feuerwehr per Sirene, die es im Nordkreis nur noch in Baesweiler gibt, ist sehr überschaubar. Menschen ärgern sich beispielsweise darüber, dass ihre kleinen Kinder oder Haustiere durch die Sirene geweckt und aufgeschreckt werden. Andere äußern Verständnis und erinnern daran, dass die Wehrleute ihren Dienst ehrenamtlich zum Wohle anderer Menschen versehen. Die Meinungen bleiben geteilt, doch bald wird die Diskussion Vergangenheit sein.

Denn ein Erlass des NRW-Innenministeriums regelt: Zum Jahreswechsel 2024 sollen Sirenen nicht mehr zur Alarmierung der Feuerwehr genutzt werden, sondern nur noch zur Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall. Eine Regelung, die in Alsdorf, Herzogenrath und Würselen schon lange umgesetzt wird.

„Die Feuerwehr Herzogenrath wird schon seit mehr als ein Jahrzehnt nicht mehr über Sirene, sondern per Funkmeldeempfänger alarmiert“, erklärt Achim Schwark vom Amt für Ordnung und Bevölkerungsschutz der Stadt Herzogenrath. Patrick Ameri, Leiter der Feuerwehr in Würselen, sagt, dass auch die Feuerwehr Würselen bereits seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr über Sirenen alarmiert werde. „Früher hat sich die Feuerwehr die Sirene zunutze gemacht, um ihre Kräfte und die Bevölkerung zu informieren. Heute ist die Welt zunehmend voller Geräusche, und man nähme die Sirene vielleicht gar nicht mehr wirklich wahr. Zumal, wenn man berücksichtigt, dass wir in Würselen rund 600 Einsätze im Jahr haben und entsprechend häufig die Sirene gehen würde“, schildert er die Situation.

Die Normalität sieht in Würselen so aus, dass die Wehrleute über digitale Funkgeräte oder Apps per Handy alarmiert werden. „So wird jeder erreicht, der zum Einsatz muss, und das auch über Stadtgrenzen hinaus.“ Dennoch seien Sirenen weiterhin wichtig, weil die Bevölkerung per Sirene dazu aufgerufen werde, sich im Katastrophenfall wie bei Hochwasser oder im Verteidigungsfall zu informieren.

Die Freiwillige Feuerwehr Baesweiler wird nach Worten von Leiter Dieter Kettenhofen bereits seit 2011 „still“ über sogenannte Digitale Meldeempfänger (DME) und via App alarmiert. Ergänzend hierzu sei es aber eine sinnvolle Ergänzung, die Einsatzkräfte zusätzlich per Sirene auf einen Einsatz hinzuweisen. Bei rund 200 Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Baesweiler im Jahr – extreme Unwetterlagen ausgenommen – werde allerdings auch ein gewisser „Abstumpfungseffekt“ bei den Bürgerinnen und Bürgern durch die hohe Quantität der für jede Person hörbaren Alarmierungen erzielt.