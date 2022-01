Ermittlungen : Auslöser des tödlichen Brands in Alsdorf steht fest

Bei dem Brand am Sonntag kam eine Person ums Leben. Foto: dmp Press/Ralf Roeger

Alsdorf Eine 61-Jährige ist am Sonntagmorgen infolge eines Brands in der Broicher Siedlung in Alsdorf gestorben. Nun sind die Ermittlungen zur Ursache des Feuers abgeschlossen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem tödlichen Brand in der Broicher Siedlung am Sonntagmorgen hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Die Einsatzkräfte wurden am Sonntag gegen 9 Uhr in die Straße An den Linden alarmiert. Im betroffenen Wohnhaus fanden sie eine 61-jährige Bewohnerin vor, für die zu diesem Zeitpunkt bereits jede Hilfe zu spät kam.

Wie die Ermittlungen des Brandsachverständigen nun ergeben haben, löste eine brennende Zigarette das Feuer aus. Ein Fremdverschulden werde weiterhin ausgeschlossen, teilte die Polizei am Dienstagnachmittag mit.

(red)