Empörte Anwohner : Aufgehäufte Kotbeutel in Kohlscheid, gerissene Rehe im Wurmtal

Tonne voll: Statt (ausnahmsweise) zu Hause zu entsorgen, haben Gassigeher die Kotbeutel ihrer Hunde auf dem überlaufenden Robidog gestapelt oder einfach davor geworfen. Foto: MHA/Sabine Kroy

Herzogenrath Hundekot ist ein Dauerproblem in Innenstädten. Sehr zum Ärgernis von Fußgängern und jüngst in Herzogenrath auch Anwohnern. Was da zum Himmel stinkt.

„Nein, so soll ein Robidog natürlich nicht aussehen“, sagt Rainer Schulte, Abteilungsleiter Grünflächen/Friedhöfe/Baubetrieb bei der Stadt Herzogenrath. Die Rede ist vom Hundekot-Mülleimer an der Einmündung Nordstraße/Fußweg Menzelstraße.

Als dessen Entsorgungsbehälter voll war, sind viele Gassigeher offenbar nicht auf die Idee gekommen, dass man die in Plastiksäckchen gepackten duftenden Hinterlassenschaften der vierbeinigen Hausgenossen schlichtweg auch mitnehmen und zu Hause entsorgen könnte. Vielmehr übten sich Herrchen und Frauchen im kunstvollen Stapeln der bunten Tütchen auf dem Behälterdeckel oder warfen sie einfach davor. Zum Ärgernis wiederum der Anwohner, die davon sprachen, dass mittlerweile Ungeziefer angezogen werde.

Mindestens einmal in der Woche würden die insgesamt 44 Robidogs im gesamten Stadtgebiet von Mitarbeitern des Baubetriebshofs geleert, von denen über 15 alleine in Kohlscheid stehen, sagt Schulte.

Warum es nun an besagtem Behälter zur beschriebenen Häufung kam, erläutert Thorsten Rolf, Abteilungsleiter Abfallentsorgung im Rathaus: Warnstreik gepaart mit der Erkrankung eines Kollegen hätten zum Engpass geführt. Eine absolute Ausnahme also, und mittlerweile seien alle Behälter angefahren worden. Die Situation vor Ort soll dennoch im Blick bleiben, auch im Sinne einer Verdichtung der Abfuhrtaktung. Die Nordstraße in Kohlscheid mit reichlich Wohnbebauung ringsum stelle hundekotmäßig auf alle Fälle einen Brennpunkt dar, sagt Schulte auch mit Blick auf die Grünflächen dort. Und wenn in Ausnahmesituationen wie der vorliegenden mit Streik und Erkrankung eine Vertretung auf der Entsorgungstour unterwegs sei, könne es auch schon mal vorkommen, dass ein Behälter übersehen werde: „Dann sind wir auf die Mithilfe der Bürger angewiesen“, bittet er, entsprechende Stellen zu melden.

Wildtierleid im Schutzgebiet

Aber noch ein Umstand in Sachen Hunde bewegt Schulte, der mindestens ebenso zum Himmel stinkt wie ein ungeleerter Robidog: Verstöße gegen den Leinenzwang im Wurm- und im Broichbachtal, in dem sich mit beginnendem Frühling wieder vermehrt auch Hundebesitzer tummeln. Wiederholt sei jetzt ein Jagdpächter aus dem Wurmtal bei der Stadt vorstellig geworden: Am Sonntag und am Mittwoch hatte er durch Hundebisse schwer verletzte Rehe gefunden, die er von ihrem Leid erlösen musste. Bei einem der Tiere sei das Fell im Nacken abgerissen gewesen. „Wurm- und Broichbachtal sind Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH)“, appelliert Schulte dringend: „Hier genießt das Wild besonderen Schutz, hier müssen Hunde unbedingt angeleint bleiben.