Besucherzahlen steigen : Alsdorfer Cinetower ist das erfolgreichste Cineplex-Kino Deutschlands

Ein Plus von 20 Prozent im Vergleich zu 2019 verzeichnet das Alsdorfer Kino. Foto: MHA/Tom Vogel

Alsdorf/Aachen Im Vergleich zu 2019 hat das Alsdorfer Cineplex seine Besucherzahlen so steigern können wie kein anderes Kino der Cineplex-Gruppe. Viele Menschen aus der Region fahren lieber nach Alsdorf ins Kino als nach Aachen. Ein Grund: der Verkehr.

Die Coronapandemie war ein Einschnitt für die Kinobranche. Die Zuschauerzahlen brachen ein, wegen des Lockdowns durfte zwischenzeitlich niemand ins Kino. Auch wenn die Kinobetreiber immer noch ihre Wunden lecken, steigen die Besucherzahlen momentan wieder an und liegen teilweise über dem Vor-Corona-Niveau. So waren der April und Juli dieses Jahres für die Kinos in Deutschland durchschnittlich erfolgreicher als Referenzmonate zwischen 2015 und 2019.

2022 lagen die Kinos noch rund 30 Prozent unter den Zahlen von 2019. In diesem Jahr sind es nur noch 9 Prozent. Schlechtes Wetter und Filme mit Eventcharakter sorgen dafür, dass die Menschen sich vermehrt vor die große Leinwand setzen.

Der Alsdorfer Cinetower hat es dabei besonders erfolgreich geschafft, mehr Besucher ins Kino zu locken. Im Vergleich zu 2019 hat das Kino ein Plus von 20 Prozent verzeichnet – und ist damit in dieser Entwicklung das stärkste Haus der Cineplex-Gruppe Deutschland, die bundesweit insgesamt 98 Kinos hat. In Aachen sind die Zahlen in dieser Hinsicht nicht so beeindruckend. Das Cineplex liegt mit einem Minus von 9 Prozent im Bundesdurchschnitt, ebenso das Capitol. Das Eden besuchten hingegen 33 Prozent weniger Menschen im Vergleich zu 2019. So teilt es Sebastian Stürtz von der Kinofamilie Stürtz mit, zu der diese Lichtspielhäuser gehören.

Wieso gelang es in Alsdorf so viel besser, die Besucherzahlen zum Vor-Corona-Niveau anzukurbeln? Sebastian Stürtz sieht dafür mehrere Gründe. Zum einen habe man die Zeit der Schließung genutzt, um das Haus zu renovieren und auszubauen. 2,5 Millionen Euro habe man investiert, sagt Stürtz. So kamen etwa zwei Säle hinzu. Entscheidend für den Erfolg sei aber auch gewesen, dass in Eschweiler das Primus-Kinocenter in der Pandemie schließen musste. Ebenso stand in Heinsberg das Kino ab September 2019 zwei Jahre lang leer. So suchten viele Besucher aus der Region die Alternative in Alsdorf.

Doch auch aus dem Aachener Umfeld fahren wohl viele lieber nach Alsdorf, als in Aachen ins Kino zu gehen. „Die Verkehrssituation in der Aachener Innenstadt ist bescheiden“, sagt Stürtz. Dies könne ein Grund für die Kinowahl der Besucher sein. Viele Baustellen, Unklarheit über Sperrungen im Stadtgebiet und nun die Schließung der A544 führen seiner Meinung nach dazu, dass Bewohner aus den umliegenden Städten eher zum Cinetower in Alsdorf fahren als zum Kapuzinerkarree in der Aachener Innenstadt. Entspannter dürfte wohl auch die Parkplatzsuche in Alsdorf sein, wo man zudem meist kostenlose Parkplätze findet.