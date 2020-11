Polizei warnt Hundebesitzer : Wieder Giftköder aufgetaucht

Alsdorf Leberwurststücke mit Rasierklingen und Rattengift: Ausgelegte Giftköder sorgen in den Alsdorfer Stadtteilen Ofden und Mariadorf derzeit für große Sorge bei Tierhaltern. Die Polizei warnt.

Gegen 18 Uhr am vergangenen Mittwoch entdeckte eine Hundehalterin in ihrem Garten im Schneeglöckchenweg in Ofden mehrere mit Rasierklingen präparierte Leberwurststücke, berichtet die Polizei in einer Mitteilung von diesem Freitag. „Vermutlich wurden die Stücke von einem Unbekannten aus Richtung Salbeiweg auf das Grundstück geworfen“, heißt es dort. Die Hunde der Frau seien unverletzt geblieben.