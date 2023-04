Ein ganz besonderes Häuschen : Wie das „Energy Folly“ am Energeticon den Klimawandel greifbar macht

Thomas König, Geschäftsführer Energeticon, Künstler Rob Chevallier und Pädagogin Diana Esser (v.l.) sehen großes Potenzial im neuen Exponat "Energy Folly" am Alsdorfer Energeticon. Foto: MHA/Najoua Taleb

Alsdorf Der niederländische Künstler Rob Chevallier hat aus alten Auspuffrohren und Solarzellen ein Häuschen gezimmert, das sich dem Thema Klimawandel auf besondere Weise annimmt. Was es mit dem „Energy Folly“ in Alsdorf auf sich hat.

Ein Häuschen mit etwa 100 Auspuffrohren als Wände, einem Dach aus Solarzellen und Brennerrosten als Fenster, auf dem Dach eine kleine Windanlage. So sieht das neueste Exponat am Erlebnismuseum Energeticon in Alsdorf aus. Die Frage, die der niederländische Künstler Rob Chevallier mit dem „Energy Folly“ aufwerfen möchte, lautet: Setzen wir die Energiewende um oder gehen wir wieder einen Schritt zurück?

Follys sind Gebäude, die häufig bei englischen Landlords im Garten standen, die keinerlei Funktion haben. Das „Energy Folly“ von Chevallier hat aber sehr wohl eine Funktion: „Die Besucher können dort ihre Meinung und Ideen zur Energiekrise aufschreiben.“ Hierzu gibt es eine Schreibmaschine, aber auch Papier und Filzstifte. „Außerdem wollen wir zusätzlich eine Facebook-Seite einrichten, wo ebenfalls Kommentare geschrieben und die Ergebnisse gepostet werden können“, sagt Thomas König, Geschäftsführer des Energeticons.

Das „Energy Folly“ symbolisiert und kombiniert alte und neue Energiequellen. „Damit ist es ein Kunstwerk für den regenerativen Bereich“, sagt König. Auch Pädagogin Diana Esser ist überzeugt, dass das Exponat vor allem für Kinder und Jugendliche besonders ist. „Allein die Schreibmaschine zu entdecken, auf die Tasten zu hauen und der Krach, der verursacht wird, ist sehr spannend.“ Ein Jahr lang bleibt das „Energy Folly“ auf dem Gelände des Museums stehen.

In der Kunst von Chevallier, der im 200 Kilometer entfernten niederländischen Steenderen lebt, gehe es immer um den Klimawandel und den Naturschutz. Dabei nutzt er häufig Second-Hand-Gegenstände, die er mit Fotografien kombiniert und so einen „Twist“ entstehen lässt und dem Gegenstand eine neue Bedeutung gibt. So kam er auch auf die noch nicht ganz ausgereifte Idee, einen Workshop für Schülerinnen und Schüler anzubieten, um ihre eigenen Klimawandelmaschinen zu basteln. Interessierte Schulen sollen sich dann beim Energeticon anmelden können.