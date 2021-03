Kostenpflichtiger Inhalt: Alsdorfer Tierpark : Wer zu den Erdmännchen will, muss online einchecken

Darauf haben viele sehnsüchtig gewartet: Der beliebte Tierpark im Alsdorfer Naherholungsgebiet ist am Samstag unter strengen Auflagen wieder geöffnet worden. Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Alsdorf Die Resonanz war groß, vor allem der strahlende Sonnenschein am Samstag lockte die Menschen an die frische Luft. Und nach längerer lockdownbedingter Auszeit auch wieder in den Tierpark am Weiher.