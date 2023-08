In Alsdorf gibt’s „Melöner“ : Wenn statt Fleisch Melone in den Döner wandert

Alsdorf Weil sich viele Neugierige gemeldet haben: Der „Melöner“, eine Erfindung aus Oldenburg, wurde jetzt auch in Alsdorf testweise angeboten. Wie schmeckt halb Melone, halb Döner?

Ursprünglich stammt die Idee aus Oldenburg: Fleisch raus aus dem Dönerbrot und stattdessen Melonenstücke rein. „Melöner“ nennt sich das dann und ist – zugegeben – mal ganz was anderes in einem Kebab-Restaurant. Aus einer spontanen Aktion heraus gab es den „Melöner“ jetzt auch bei Don Kebab in Alsdorf.

In Alsdorf also läuft gerade der Check, ob der Oldenburger Geistesblitz den Kunden auch in unserer Region geschmacklich taugt. Das Ganze gibt es in zwei Varianten. Zum einen herzhaft mit den klassischen Döner-Utensilien wie Knoblauch oder Zwiebel. Vielleicht auch scharf mit der entsprechenden Sauce. Oder aber in der Dessert-Variante mit Bananen, Weintrauben, Karotten und Tahini-Honigsauce. „Oder alles gemischt, ganz speziell, so wie es jeder Kunde mag“, so Mo Cavdar.