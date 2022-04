Gutbürgerlich bis mediterran : Welches neue Restaurant die Alsdorfer begeistern soll

Ali Yüce (Mitte) setzt bei dem neuen gastronomischen Angebot in Ofden auf das Kochteam Alexandra Brodala und Claudio Palermo. Foto: MHA/Karl Stüber

Alsdorf Ali Yüce ist in der Gastronomieszene gut bekannt, auf seiner Erfolgsliste stehen das „Magellan“ in Aachen und „Living“-Gastronomiebetriebe in Stolberg, Roetgen und Kelmis. Jetzt eröffnet er ein „Living“ in Ofden.