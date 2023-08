“Bürgerworkshop Mobilitätskonzept“ in Alsdorf : „Warum verhandeln wenige die Zukunft der Mobilität, obwohl jeder betroffen ist?“

Kompetenz in Sachen nachhaltiger Mobilität war zweifelsohne vorhanden beim Bürgerworkshop Mobilitätskonzept. Was fehlte, war das große öffentliche Interesse. Foto: MHA/Thomas Vogel

Wenn es bei der Diskussion entscheidender Themen für die Zukunft an Kompetenz nicht mangelt, sollte man eigentlich zufrieden sein können. Die nachhaltige innerstädtische Mobilität der Zukunft ist genau so ein wichtiges Thema. Und an Kompetenz mangelte es beim ersten „Bürgerworkshop Mobilitätskonzept“ in Alsdorf gewiss nicht. Bürgermeister und Baudezernent waren da, Verkehrsplaner von Stadt und beauftragtem Büro, der Klimaschutzmanager, der Nordkreis-Sprecher der Radfahrvereinigung ADFC, Lokalpolitik und ein paar Bürgerinnen und Bürger, die ihrerseits genaue Vorstellungen mitbrachten.

Dennoch konnte man sich des Eindrucks schwerlich erwehren, dass in den Diskussionsrunden jene im eigenen Saft kochten, die sich ohnehin oft und intensiv mit dem Thema nachhaltiger Mobilität auseinandersetzen, nicht aber jene, die Stadt und Planungsbüro mutmaßlich eben auch für den Austausch erreichen wollten: Alle anderen Einwohner Alsdorfs, oder zumindest ein paar davon. Die, die Straßen, Geh- und Radwege benutzen. Zu Fuß, auf dem Rad, aber auch, manchmal sogar vor allem in ihrem Auto.

Die Stadt fragt ihre Bürger, wie die sich Mobilität der Zukunft in Alsdorf vorstellen – in einem gut organisierten Workshop. Die Beteiligung aber bleibt überschaubar, ob wohl alle von den Entscheidungen betroffen sein werden.

Schade, dass das Fördermaschinenhaus nicht bis auf den letzten Platz besetzt war, denn so verhandeln die Zukunft der Mobilität in Alsdorf Wenige, wo bald Jeder ebenso Wünsche wie eine eigene Haltung haben wird. Was sich in Alsdorf in Sachen Mobilität verändern wird, steht noch lange nicht fest. Aber nun ist die Zeit, sich mit seinen eigenen Ideen und Vorstellungen einzubringen. Wer die gebotenen Möglichkeiten nicht nutzt, sollte sich nicht beschweren, wenn ihm das Ergebnis am Ende nicht gefällt.