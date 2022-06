K10 zwischen Alsdorf und Mariadorf : Warum die Baustelle auf der Eschweilerstraße nun videoüberwacht wird

Alsdorf Auf der K10/Eschweilerstraße wird nun eine Videoüberwachung installiert. Im Vorfeld gab es zahlreiche Beschwerden.

Die Sanierungsarbeiten an der Brücke der K 10 auf der Eschweilerstraße zwischen Alsdorf und Mariadorf sind in vollem Gange. Seit dem 26. April ist die Brücke über die Bahn für jeglichen Verkehr voll gesperrt. Allerdings ist die Sperrung von zahlreichem Verkehrsteilnehmern sowie Passanten häufig missachtet worden.

Hierbei gehe es nicht allein darum, dass sich Personen durch das unbefugte Betreten oder Befahren mit dem Fahrrad in der Baustelle selbst in Gefahr bringen. Die Schrankenanlagen seien mutwillig beschädigt worden, was Feuerwehr und Rettungsdienste bei der Ausübung ihrer Arbeit behindert. Das könne zu lebensbedrohlichen Situationen führen, heißt es in der Mitteilung der Städteregion.