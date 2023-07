Freizeit- und Pädagogikangebote : Von Alsdorfer Lamas und Alpakas, die in die Seele schauen

Angebote und Basiswissen

Wer möchte, kann in Alsdorf-Busch Freiluft-Yoga machen. Im Beisein der Tiere sei die Aktivität noch ein Stück entspannender. Darüber hinaus werden Kumihimo-Kurse ebenfalls in tierischer Anwesenheit angeboten. Das ist eine japanische-Flechttechnik, deren Handhabung eine harmonisierende und entspannende Wirkung haben soll. Steffi von Vietinghoff hat auch ein Spiel entwickelt, bei dem Gruppen (Erwachsene) Aufgaben rund um Lamas und Alpakas lösen müssen, um an einen Code zu gelangen, um die Herde von einer auf die andere Wiese zu lassen. Alle Angebote finden Sie hier.

Wissen Sie, dass Lamas und Alpakas Haustiere sind? Selbst wenn sie in Südamerika auf freiem Feld leben, haben sie Eigentümer, die sie scheren müssen. „Ansonsten würden die Tiere am Hitzetod verenden“, erklärt Steffi von Vietinghoff. Die Lebenserwartung der von Natur aus robusten Tiere liege in Folge der Züchtungen nur noch bei 15 Jahren – früher seien es noch 20 gewesen.

Wer nicht direkt weiß, ob es sich um ein Lama oder ein Alpaka handelt, sollte sich die Ohren genauer anschauen. Die von Lamas sind nämlich bananenförmig, erklärt von Vietinghoff. Naturgemäß werden die Fohlen in Peru um die Mittagszeit geboren. Das liegt daran, dass Lamas und Alpakas Berührungen fremd sind. Neugeborene werden also nicht trocken geleckt und müssen in der Mittagssonne trocknen. Weil ein Alpakajunghengst in Alsdorf mal um 20.15 Uhr zur Welt kam, heißt dieser heute Prime Time.