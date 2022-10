Neues Restaurant in Alsdorf : Viele Stammgäste von damals kommen nun ins Laguna

Ruzmira Hasanović hat früher bereits in der Alten Post gearbeitet. Nun hat sie an gleicher Stelle ihr eigenes Restaurant Laguna eröffnet. Foto: MHA/Thomas Vogel

Alsdorf Am 1. Oktober hat Ruzmira Hasanović das Restaurant Laguna an der Annastraße eröffnet. In dem Gebäude, in dem einst die Alte Post, später das Maestoso zu finden waren.