Großeinsatz in Warden : Ursachensuche für das Feuer hinter dem Baudenkmal

Löscharbeiten am Samstag über ein historisches Baudenkmal hinweg: Bei dem roten Fachwerkgebäude aus dem 17. Jahrhundert handelt es sich um das alte Gericht, das der ganzen Straße ihren Namen gegeben hat. Foto: dmp press/Ralf Roeger

Alsdorf Die komplette Feuerwehr Alsdorfs hatte am Samstagabend zu einem Großfeuer an der Straße Am Alten Gericht in Warden ausrücken müssen. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt.