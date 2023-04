WWM-Geschäftsführer : „Unsere Erfahrung zeigt, dass acht von zehn Ideen scheitern.“

Der Innovationstreiber Nummer 1 beim Messebauunternehmen WWM heißt Disruption. Was dahinter steckt, schildert Geschäftsführer Dr. Christian Coppeneur-Gülz im Interview. Foto: WWM Gmbh & Co KG

Interview Alsdorf Das Messebauunternehmen WWM ist Experte, wenn es um Innovationen geht. Vier Auszeichnungen dafür gingen bereits nach Alsdorf. Stecken Mechanismen dahinter, die auch in anderen Unternehmen funktionieren könnten?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zunächst einmal mag es abwegig klingen: Ein Unternehmen stellt ein Team ab und gibt ihm nur ein Ziel vor: Greift unser Unternehmen, greift unser Geschäftsmodell an – egal wie. Diese Strategie des Messebauers WWM – Zentrale in Monschau, große Dependance in Alsdorf – ist Bestandteil einer Unternehmenskultur, die zur mittlerweile vierten Auszeichnung für Innovation geführt hat. Nach den Awards Hidden Champion (2017), AC²-Innovationspreis (2018) und Digital Pioneer (2020) ist in diesem Jahr der Innovationsaward Top 100 hinzugekommen. Am 24. April spricht Dr. Christian Coppeneur-Gülz, Geschäftsführer von WWM, über die Innovations-DNA und den Erfolg des Unternehmens auf der ersten Innovation Night Alsdorf (INA). Zuvor hat er sich bereits mit unserem Redakteur Thomas Vogel über die Innovationsfreude bei WWM unterhalten.

Herr Coppeneur-Gülz, wer scheitert, der ...

Coppeneur-Gülz: ... hat fürs nächste Mal gelernt.

Das klingt beinahe schon nach einem positiven Blick aufs Scheitern. Muss das so sein, wenn man eine Umgebung schaffen will, in der Innovationen gedeihen können?

Coppeneur-Gülz: Unsere Erfahrung zeigt, dass ungefähr acht von zehn Ideen scheitern. Aber die zwei Ideen, die funktionieren, die bringen uns weit nach vorne. Wir haben im ganzen Unternehmen einfach die Bereitschaft, alles auszuprobieren. Diese Bereitschaft führt uns letztendlich zum Erfolg. Wir wollen diese Experimentierkultur, diese Neugierde. Wenn die einmal geweckt ist, brennt sie wie ein Feuer in der Organisation. Das ist das Geheimnis unserer Innovationskraft.

Dabei gehen Sie aber nicht wahllos vor, sondern ordnen Ideen vor der Umsetzung in ein Koordinatensystem ein.

Coppeneur-Gülz: Eine erfolgreiche Innovation muss entweder Kosten senken, die Geschwindigkeit, die Skalierbarkeit, die Agilität oder die Qualität erhöhen, und der Effekt muss messbar sein. Aus diesen sechs Dimensionen besteht der Prüfstand, auf den wir jede Idee stellen. Eine Idee muss am Ende Wert für den Kunden kreieren. Wenn sie das nicht tut, ist sie wertlos.

Das klingt einfach. Warum verfahren nicht viel mehr Unternehmen so?

Coppeneur-Gülz: Weil sie bewahren wollen. Erfolg ist der schlimmste Gegner, denn wenn du Erfolg hast, willst du den Status Quo bewahren. Deshalb muss in der Kultur des Unternehmens verankert sein, mehr zu wollen. Spaß an der Revolution, Spaß am Verändern steht im Zentrum. Ich glaube, es ist uns gelungen, diesen Spaß in die Belegschaft hineinzubringen.

Es hört sich wohl nach einem teuren Spaß an, wenn von zehn Ideen acht scheitern. Oder täuscht der Eindruck?

Coppeneur-Gülz: Nein, zunächst ist das wirklich so. Wir haben 2015 das WWM-Lab gegründet, damals drei Softwareentwickler eingestellt und in eine alte Lagerhalle gesetzt. Denen haben wir für ein Jahr nur ein Ziel gegeben: Greift das Unternehmen an. Greift unser Geschäftsmodell an. Und wir haben die Leute dafür bezahlt. Klar war das irre teuer, und ich glaube, wir haben in den ersten Jahren kein positives Ergebnis erwirtschaftet. Aber es war ein Investment in die Zukunft und der Schlüssel zu allen Erfolgen. Darum haben wir das Lab noch immer, inzwischen mit zehn Entwicklern. Wenn es im Haus eine Idee gibt, wird sie dort nach vorne gebracht und die Softwarelösung entwickelt. In der Hochphase der Corona-Pandemie hat uns das Lab sogar sprichwörtlich den Hintern gerettet.

Das müssen Sie erläutern ...

Coppeneur-Gülz: Wir leben von Messen und Events. Wenn die nicht stattfinden können, kannst du so digital und innovativ sein, wie du willst, dann drehst du keinen Euro um. Unser Lab hat in der Corona-Krise innerhalb von sechs Monaten eine der ersten Corporate Metaverse Lösungen entwickelt. Das ist ein kleiner Teil der realen Welt – Messen und Events – in eine digitale Welt übertragen. Wir glauben, dass in fünf Jahren jeder mit seinem digitalen Ich, seinem Avatar durch eine virtuelle Welt laufen wird. Unsere Entwickler haben in der Krise eine Umgebung entwickelt, die erlaubt, dass man mit seinem Avatar ein Event, eine Messe zum Beispiel, virtuell besuchen kann. Interessanterweise erlebt man dort die gleichen gruppendynamischen Effekte wie in der realen Welt – zum Beispiel stellen sich die gleichen Menschen mit ihren Avataren in einer Gruppe zusammen.

War diese Idee eine der Disruptionen, von denen Sie sagen: Die braucht es, um wirklich innovativ zu sein und in einer Branche vorneweg zu gehen?

Coppeneur-Gülz: Ja. Es sind immer Start-ups, die den ersten Stein schmeißen, die mit einer neuen Idee kommen. Dann lachen sich die Etablierten in einer Branche erst einmal schief, bis die Neuen plötzlich anfangen, Erfolg zu haben und groß werden mit ihrer Disruption, ihrer neuen Idee, ihrer neuen Herangehensweise. Sie krempeln den Markt um und zwingen die Großen, das Ruder ihres Tankers herumzureißen. Das Lab ist unser internes Startup. Wann immer wir also eine Idee haben, entwickeln wir sie nicht als etabliertes Unternehmen, sondern finanzieren die Entwicklung über unser Lab oder die Kill-the-Company-Unit, wie wir es auch nennen, damit es diese Disruption auslöst. Die stellt dann zwar unser eigenes Geschäftsmodell infrage, ist aber auch der Kern aller Innovation im Unternehmen.

Die Corona-Pandemie hat viele Branchen im Kern erschüttert, entsprechend viele Unternehmen waren auf der Suche nach einem Rezept, erfolgreich zu bleiben. Gibt es eine Blaupause, Dinge, die nicht jeder für sich erfinden muss, sondern die generell Erfolg fördern?

Coppeneur-Gülz: Gerade die Corona-Pandemie, die als Disruption von außen kam, ist ein schwieriges Beispiel, weil sie auf verschiedene Branchen ganz unterschiedliche und oft unvorhersehbare Auswirkungen hatte. Natürlich, es gibt Megatrends, an denen man sich orientieren kann – zum Beispiel, dass wir alle immer digitaler leben. Aber wie die Welt in zehn Jahren aussieht, wenn meine Töchter, die wirkliche Digital Natives sind, auf dem Arbeitsmarkt sind oder dem Konsummarkt? Dafür eine Blaupause zu zeichnen, halte ich für äußerst schwierig. Was als generelle Blaupause dienen kann, sind die Paths of Disruption (Pfade der Disruption) – dieser Weg funktioniert in vielen Branchen. Oder eine Wertekultur, die man aber nicht mit der Brechstange in einem Unternehmen einführen kann. Darüber werde ich zum Beispiel auf der INA 2023 sprechen.

Innovation ohne ein motiviertes Team wird schwierig. Wie machen Sie Ihre Truppe innovationsfähig und innovationswillig?