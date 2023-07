Vor Jahren noch Sorgenkind : So hat sich der Alsdorfer Tierpark zum Publikumsmagneten gewandelt

Alsdorf Neue Spielgeräte erhöhen die Anziehungskraft des Tierparks Alsdorf. Weitere Attraktionen sind bereits in Auftrag gegeben und werden in Kürze erwartet.

Doch wie schafft man diese unglaubliche Entwicklung in nur eineinhalb Jahrzehnten? Es liegt erstens am Erfolgskurs der für den Tierpark zuständigen Freizeitobjekte Gesellschaft Alsdorf (FOGA), deren Geschäftsführer damals wie heute Bürgermeister Alfred Sonders ist. Zweitens liegt es an der Arbeit der „Tierparkfamilie“, Stefan Heffels benutzt diesen Begriff. Er leitet seit elf Jahren den Alsdorfer Tierpark und versteht sich und sein Team als Familie. Für ihn, seine Frau und die Mitarbeiter sei der Beruf eine Berufung, eine Lebensaufgabe. „Ich wohne einen Katzensprung vom Tierpark entfernt und kann jederzeit hier sein. Für mich gibt es keinen Dienstschluss.“

Beim Rundgang durch den Park fallen an mehreren Stellen ganze Gruppen von Kanadagänsen auf. „Diesen Wildtieren gefällt es hier ganz besonders, sie haben alles, was sie brauchen, vor allem Wasser, Wiesen und Futter. Und leider werden die Gänse immer wieder von den Besuchern gefüttert. Die unkontrollierte Vermehrung der Tiere bedeutet große Mengen an Kot und damit enorme Mehrarbeit für die Mitarbeiter.“ Schließlich sollen spielende Kinder nicht mit den unschönen Hinterlassenschaften der Gänse in Berührung kommen.